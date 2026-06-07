Países Bajos vs Uzbekistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿La jerarquía ofensiva de la Oranje de Ronald Koeman o el orden táctico de la Uzbekistán de Fabio Cannavaro? La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de cierre definitivo y este lunes los Países Bajos disputa su último examen de preparación enfrentando a los Lobos Blancos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras saltan a la cancha del Icahn Stadium con la urgencia de lamerse las heridas tras sus recientes caídas amistosas, buscando amarrar un triunfo balsámico que los llene de confianza antes del gran debut veraniego.

Los Países Bajos llega a este compromiso con las maletas listas y con la mira puesta en romper su histórica maldición para levantar de una vez por todas el elusivo título mundial.

Sin embargo, las alarmas se encendieron en el campamento de la Naranja Mecánica el pasado miércoles, cuando la escuadra de Argelia los derroto por la mínima, cortando una impresionante racha de 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

El director técnico Ronald Koeman sabe perfectamente que este ensayo general en suelo norteamericano es vital para afinar detalles antes de su debut oficial frente a Japón en Dallas dentro del complicadísimo Grupo F.

Pero cuidado, que enfrente estará una escuadra asiática que estrena un proyecto de altísimo nivel y juega con la motivación de su primera cita con la historia.

La selección de Uzbekistán se prepara para hacer su debut absoluto en una Copa del Mundo, y tras haber sellado una eliminatoria brillante, la directiva rompió el mercado al poner en el banquillo al legendario exdefensor italiano Fabio Cannavaro.

A pesar de caer 2-0 ante el coanfitrión Canadá el martes pasado en un duelo donde su capitán Eldor Shomurodov perdonó claras opciones de gol, los Lobos Blancos han demostrado ser un bloque sumamente rocoso y difícil de batir demostrando que tiene los argumentos necesarios para competir sin complejos en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Congo.

Los pronósticos esperan un partido sumamente estratégico, disputado e inteligente en el mediocampo, donde a pesar del gran orden colectivo y el sello defensivo que busca imprimir Fabio Cannavaro en su zaga, la enorme variedad de variantes en ataque, la riqueza técnica y la jerarquía individual de los Países Bajos terminen abriendo el cerrojo para sellar un triunfo.

Nuestro pronóstico: Victoria de Países Bajos 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 7, 2026