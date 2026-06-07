Colombia vs Jordania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

Colombia cierra su preparación para el Mundial con victoria ante Jordania.🇨🇴⚽️🤩 pic.twitter.com/Jn8yxVsbHp — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 8, 2026

¿El arsenal ofensivo de la Colombia de Néstor Lorenzo o el orgullo de la histórica selección de Jordania? ¡La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de cierre definitivo y este domingo Colombia disputa su último examen enfrentando a Jordania. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es la última oportunidad de la Tricolor para aceitar el once inicial antes del gran debut veraniego, y el conjunto sudamericano quiere mandar un aviso de autoridad de que está listo para pelear con cualquiera.

El conjunto de Colombia llega a este compromiso arrastrando un proceso de muchísima ilusión y consistencia en la zona de ataque.

Tras haber enderezado el rumbo el pasado martes al pegarle 3-1 a Costa Rica, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo quieren disipar por completo las dudas que dejaron las caídas de marzo ante las potencias de Europa.

Lorenzo sabe perfectamente que la calidad individual y la pegada de sus delanteros es su mejor argumento, por lo que este domingo saldrán decididos a adueñarse de la posesión, presionar alto y amarrar un triunfo contundente que llene de confianza al plantel antes de encarar las exigencias de la justa mundialista.

Pero cuidado, que enfrente estará un rival herido que juega con la motivación de su primera cita con la historia. Jordania se prepara para hacer su debut absoluto en una Copa del Mundo, y aunque el proyecto de Jamal Sellami presumía de un largo invicto, la realidad actual les ha dado un duro golpe de realidad tras ser goleados 4-1 frente a Suiza la semana pasada.

Con un bloque defensivo que ha flaqueado en sus más recientes compromisos al permitir 11 anotaciones en sus pasados cuatro juegos, los asiáticos saldrán con el cuchillo entre los dientes decididos a cerrar los espacios, incomodar el traslado de balón de los colombianos y demostrar que su orden táctico está listo para plantar cara en el máximo escenario del fútbol.

Los pronósticos esperan un partido sumamente dinámico y con una propuesta muy clara por parte de los sudamericanos, proyectando que la enorme disparidad en las plantillas, el rodaje competitivo de Colombia y la fragilidad que ha mostrado la zaga de Jordania terminen inclinando la balanza para sellar una victoria cómoda de la Tricolor en el marcador.

Nuestro pronóstico: Victoria de Colombia 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 7, 2026