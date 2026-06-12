Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

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Con doblete de Folarin Balogun, uno más de Giovanni Reyna y un auotogol, los Estados Unidos aplastaron 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial 2026.



Las Barras y las Estrellas sumaron sus 3 primeros puntos en el Grupo D, mientras la Albirroja es… pic.twitter.com/d807eacyPk — Fulbox (@fulboxOficial) June 13, 2026

¿Podrá el anfitrión imponer condiciones o Paraguay dará el primer gran golpe del Mundial? Este viernes 12 de junio, el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario del debut de Estados Unidos y Paraguay en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones saben que arrancar con una victoria puede marcar el rumbo de toda la fase de grupos, por lo que se espera un encuentro intenso, táctico y con muy poco margen de error.

La selección estadounidense llega bajo una enorme presión. Jugar en casa siempre genera expectativas y los dirigidos por Mauricio Pochettino están obligados a responder ante su afición. Sin embargo, el equipo aún ha dejado algunas dudas en su funcionamiento colectivo durante los últimos meses, especialmente en el aspecto defensivo, donde la posible ausencia de Chris Richards podría representar un problema importante para la zaga norteamericana.

Del otro lado aparece una Paraguay que se ha convertido en uno de los equipos más incómodos del continente. La escuadra de Gustavo Alfaro aterriza en el Mundial con una impresionante racha de resultados positivos y con la confianza por las nubes tras haber conseguido victorias de enorme prestigio frente a selecciones como Brasil, Argentina y Uruguay durante su proceso clasificatorio. Su gran fortaleza está en la organización defensiva, donde apenas concedieron 14 goles en toda la eliminatoria sudamericana.

Tácticamente promete ser un duelo de mucho desgaste físico. Estados Unidos buscará controlar el balón con Weston McKennie como eje en el mediocampo y aprovechar la creatividad de Christian Pulisic para generar peligro sobre el arco rival. Además, Folarin Balogun será la principal referencia ofensiva para intentar romper el sólido bloque paraguayo.

La Albirroja, por su parte, apostará por el libreto que tan buenos resultados le ha dado: orden defensivo, líneas compactas y transiciones rápidas. Con Gustavo Gómez liderando la última línea y Miguel Almirón como principal arma de velocidad al contragolpe, Paraguay intentará aprovechar cualquier espacio que deje el conjunto local.

Todo apunta a un encuentro muy cerrado, de pocas oportunidades y donde un solo error podría inclinar la balanza. La localía y el apoyo de más de 70 mil aficionados podrían terminar siendo el factor diferencial para los estadounidenses, aunque Paraguay tiene argumentos suficientes para complicarles la noche.

Nuestro pronóstico: Esperamos un partido muy disputado y de pocas anotaciones. Paraguay hará sufrir al conjunto local durante largos lapsos del encuentro, pero el empuje de la afición y la calidad individual de Estados Unidos podrían marcar la diferencia en la recta final. Victoria de Estados Unidos 1-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 12, 2026