Bélgica vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que la última vez que se enfrentaron, Egipto derrotó a Bélgica y hoy Mohamed Salah busca repetir la dosis ante una selección belga que viene de golear 5-2 a Estados Unidos? ¡Arranca la acción en el Grupo G! Este lunes 15 de junio en el espectacular Lumen Field de Seattle que vibrará con el choque entre los Diablos Rojos y los Faraones. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Son dos selecciones con aspiraciones de pelear por cosas importantes, aunque hay un claro favorito para llevarse el triunfo.

La selección de Bélgica estrena proyecto con el técnico Rudi García y llega con el cartel de favorita tras marcar 29 goles en la eliminatoria europea. Sin embargo, su defensa ha dejado serias dudas al recibir goles ante rivales como Gales y Kazajistán.

En la otra cara de la moneda está Egipto. Los dirigidos por Hossam Hassan son un equipo sumamente disciplinado y defensivo, capaces de secar por completo a potencias mundiales como España en sus recientes ensayos.

El partido será una batalla de ajedrez muy física. Bélgica buscará adueñarse por completo del balón con el regreso de Thibaut Courtois al arco y la brutal visión de juego de Kevin De Bruyne, encargado de habilitar la potencia de Romelu Lukaku.

El plan de Egipto será resistir con un bloque bajo muy compacto en el mediocampo, buscando recuperar el esférico para lanzar contragolpes letales a máxima velocidad explotando el colmillo y la genialidad de su capitán Mohamed Salah.

Por la profundidad de su plantel, las apuestas ponen a Bélgica como favorita. Los expertos proyectan un trámite sumamente abierto y vistoso con más de 2.5 goles, perfilando un triunfo belga de 2-1 con gol de Lukaku. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 14, 2026