Países Bajos vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¡Qué segunda mitad nos regalaron Países Bajos y Japón! 🤝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2026

¿Sabías que Japón derrotó a Alemania y España hace 4 años, y hoy busca destrozar el debut de una selección holandesa que es favorita? ¡Arriba el telón en el Grupo F! Este domingo 14 de junio el espectacular AT&T Stadium de Dallas vibrará con el electrizante choque entre Países Bajos y los Samuráis Azules. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Nipones como Tulipanes son los dos favoritos del sector, por lo que el ganador prácticamente irá perfilando su boleto a la siguiente ronda.

La selección de Países Bajos llega con el cartel de favorita tras clasificar invicta en la UEFA; sin embargo, el técnico Ronald Koeman enfrenta un auténtico dolor de cabeza al perder por lesión a piezas clave como Xavi Simons.

En la otra cara de la moneda está Japón. El conjunto de Hajime Moriyasu es el gigante de Asia y llega con una racha de cinco victorias consecutivas, demostrando una disciplina táctica impecable y un contraataque letal.

El duelo será una partida de ajedrez sumamente intensa en el medio campo. Toda la salida de la Oranje dependerá de la calma y lucidez de Frenkie de Jong para romper la asfixiante presión japonesa.

Ante la baja del lesionado Kaoru Mitoma, Japón confiará toda su creatividad en el talento de Takefusa Kubo para habilitar a Ayase Ueda; mientras que la defensa neerlandesa, liderada por Virgil van Dijk y Micky van Ven, buscará contener la velocidad asiática y surtir balones a Cody Gakpo.

Por la jerarquía de su plantel, las apuestas ponen a Países Bajos como favorito, sin embargo los expertos proyectan un trámite sumamente cerrado, inteligente y de pocos goles, perfilando un triunfo muy ajustado de la Oranje por 1-0, aunque tampoco sería una gran sorpresa si los Nipones suman puntos. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 14, 2026