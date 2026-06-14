Suecia vs Túnez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Suecia clasificó a este Mundial sin ganar un solo partido en su grupo, pero hoy tiene el ataque más temido del Grupo? ¡Se cierra la primera fecha del Sector F! Este domingo 14 de junio el imponente Estadio BBVA de Monterrey vibrará con el choque entre los nórdicos y Túnez. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Suecos como Africanos son los «menos » favoritos del sector, por lo que no hay margen de error si no quieren complicarse su clasificación.

La selección de Suecia llega con una propuesta sumamente ofensiva bajo el mando de Graham Potter, pero arrastrando un doloroso dolor de cabeza: ¡llevan once partidos seguidos recibiendo gol!

En la otra cara de la moneda está Túnez. Las Águilas de Cartago clasificaron caminando y con portería invicta en África, pero viajan a México con el orgullo herido tras haber sido goleados 5-0 ante Bélgica en su último amistoso.

El partido se va a definir en las áreas por el tremendo peso de las individualidades. Toda la zaga de Túnez, liderada por Omar Rekik, tendrá la misión imposible de frenar a la dupla del momento en Europa: Alexander Isak y el letal delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres.

Los africanos buscarán equilibrar la balanza poblando el mediocampo con el regreso de Hannibal Mejbri y la experiencia de Rani Khedira, buscando explotar la fragilidad defensiva de los suecos.

Por el brutal poderío de sus delanteros, los expertos ponen a Suecia como favorita, proyectando un trámite sumamente movido y con opciones en ambos lados, perfilando una victoria escandinava de 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 14, 2026