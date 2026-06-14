Costa de Marfil vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿La muralla ecuatoriana podrá resistir el poderío africano o Costa de Marfil dará el primer golpe rumbo a los octavos de final? ¡El Grupo E nos regala uno de los enfrentamientos más atractivos de la primera jornada este domingo 14 de junio! Ecuador y Costa de Marfil se ven las caras en un duelo que podría ser determinante en la pelea por acompañar a Alemania a la siguiente ronda. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan con argumentos de sobra para ilusionarse. La Tri ha construido una identidad basada en el orden, la disciplina táctica y una de las defensas más sólidas del continente, mientras que los africanos regresan a una Copa del Mundo con una generación repleta de talento que busca devolverlos al protagonismo internacional.

Ecuador afronta este compromiso con la confianza de haber consolidado un proyecto muy competitivo bajo el mando de Sebastián Beccacece. El conjunto sudamericano se ha caracterizado por su capacidad para cerrar espacios, competir cada balón y mantener la intensidad durante los noventa minutos. Prueba de ello fue el valioso empate conseguido recientemente ante los Países Bajos, demostrando que pueden plantar cara a cualquier rival.

Sin embargo, el reto de este domingo será completamente distinto. Costa de Marfil llega con una de las plantillas más físicas y explosivas de todo el torneo. Los Elefantes regresan a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia y lo hacen respaldados por una clasificación impecable, además de un ataque que viene de mostrar todo su potencial con una contundente victoria sobre Corea del Sur.

La batalla en el mediocampo promete ser espectacular. Moisés Caicedo será el encargado de liderar la recuperación y distribución ecuatoriana, enfrentándose a un rival de enorme jerarquía como Franck Kessié, quien aporta experiencia, fuerza y liderazgo al conjunto africano. Ese duelo podría marcar el rumbo del encuentro.

En defensa, Ecuador confiará en la solidez de la dupla formada por Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes tendrán la complicada misión de contener la velocidad y el desequilibrio de los atacantes marfileños. Por su parte, la Tri buscará aprovechar la experiencia goleadora de Enner Valencia para castigar cualquier descuido en la zaga rival.

Todo apunta a un partido muy físico, táctico y con pocas concesiones. Ninguno de los dos equipos querrá comenzar el Mundial con una derrota, especialmente sabiendo que Alemania aparece como la gran favorita del grupo. Por ello, la prudencia podría imponerse durante varios tramos del encuentro.

Nuestro pronóstico: Esperamos un duelo extremadamente parejo, con mucho desgaste en el mediocampo y escasas oportunidades claras de gol. Ecuador tiene una defensa capaz de competir contra cualquiera, pero Costa de Marfil cuenta con el talento suficiente para encontrar espacios. Empate 1-1, resultado que dejaría todo abierto para la segunda jornada. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 14, 2026