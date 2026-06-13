Australia vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Turquía regresa a un Mundial después de 24 años arrastrando un invicto de ocho partidos, pero hoy enfrenta a una Australia que saldrá con todo? ¡Vibran las emociones del Grupo D! Este sábado 13 de junio el espectacular Estadio de Vancouver enciende sus luces para el choque entre la garra de los Socceroos y el talento de la escuadra otomana. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros saldrán decididos a sumar la victoria sabiendo que muchas de sus aspiraciones para clasificar están en lo que hagan este día.

La selección de Australia llega con el cartel de ser un invitado frecuente en las Copas del Mundo. El técnico Tony Popovic ha construido un equipo pragmático, muy fuerte en lo físico y ordenado en zona baja, ideal para incomodar a rivales con mayor posesión.

En la otra cara de la moneda está Turquía. Los comandados por el italiano Vincenzo Montella son considerados una de las grandes promesas del torneo tras firmar una eliminatoria europea impecable y una gran Eurocopa, llegando con la moral por las nubes.

El partido será una batalla de resistencia absoluta. Australia buscará presionar alto la salida del rival con la tremenda presencia física de Jackson Irvine en el mediocampo y la velocidad del joven delantero Mohamed Touré.

Pero cuidado, que la riqueza técnica de Turquía mete miedo; toda su ofensiva pasará por los pies de su capitán, Hakan Çalhanoğlu, y el desequilibrio de Barış Alper Yılmaz en las bandas, esperando que la joya del Real Madrid, Arda Güler, se encuentre al 100% en la cancha tras superar molestias físicas.

Por la enorme calidad de su plantel, los expertos ponen a Turquía como clara favorita, proyectando un trámite cerrado pero con victoria para los europeos de 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 13, 2026