Alemania vs Curazao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Alemania enfrenta al rival más desigual de todo el torneo, una isla de solo 150 mil habitantes que busca el triunfo más grande de su historia? ¡Arrancan las acciones en el Grupo E! Este domingo 14 de junio la tetracampeona del mundo inicia su camino frente a la debutante Curazao. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las dos selecciones saldrán buscando hacer un buen duelo, aunque eso significa cosas muy distintas para cada uno.

La selección de Alemania llega con sed de revancha tras fracasar en los últimos dos Mundiales. El técnico Julian Nagelsmann ha reconstruido por completo la identidad de la Mannschaft, ligando cinco victorias consecutivas y mostrando un ataque letal.

En la otra cara de la moneda está Curazao. El cuadro caribeño hizo historia al clasificar invicto en la CONCACAF, y de la mano del experimentado Dick Advocaat de 78 años, intentarán plantar un bloque compacto para resistir el vendaval europeo.

El partido será un monólogo ofensivo donde la clave estará en la zona de creación. Alemania pondrá a temblar la zaga rival con la dupla del momento en Europa: Jamal Musiala y Florian Wirtz, encargados de abrir el cerrojo y alimentar a Kai Havertz.

Todo el peso defensivo de Curazao recaerá en la experiencia de su arquero Eloy Room y el tremendo desgaste físico que puedan hacer los hermanos Leandro y Juninho Bacuna para tapar los espacios en el mediocampo.

Por la enorme diferencia de plantillas, las apuestas proyectan una goleada escandalosa de Alemania por cuatro o más goles de diferencia, no se ve por donde Curazao pueda aspirar a dar la sorpresa, aunque para ellos el no perder por más de dos goles me parece podría ser un triunfo de cara a lo que viene. ¿Cuál es el tu pronóstico?

Last modified: junio 13, 2026