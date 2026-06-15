Arabia Saudita vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

Uruguay debuta en el Mundial 2026 ante una Arabia Saudita que busca otra sorpresa histórica

El Grupo H de la Copa del Mundo 2026 entra en acción este lunes 15 de junio con un duelo que, al menos en el papel, parece inclinarse claramente hacia el lado sudamericano. La selección de Uruguay hará su presentación en el Hard Rock Stadium de Miami enfrentando a una Arabia Saudita que intentará desafiar todos los pronósticos y volver a protagonizar una de esas historias que quedan grabadas para siempre en los Mundiales.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan con la obligación de sumar sus primeros tres puntos y confirmar su candidatura para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los asiáticos saben que cualquier resultado positivo podría cambiar por completo el panorama del grupo.

La Celeste quiere imponer la intensidad de Bielsa

Uruguay inicia una nueva aventura mundialista respaldada por una generación talentosa y por la identidad agresiva que Marcelo Bielsa ha construido desde su llegada al banquillo.

El técnico argentino ha apostado por un fútbol dinámico, vertical y de presión constante, características que han convertido a la Celeste en un rival incómodo para cualquier selección del planeta. Sin embargo, los uruguayos también son conscientes de que necesitan recuperar regularidad tras algunos amistosos donde el rendimiento dejó más dudas que certezas.

La columna vertebral del equipo genera ilusión. En el mediocampo destaca la energía inagotable de Manuel Ugarte, acompañado por la calidad y llegada de Federico Valverde, mientras que en ataque aparece Darwin Núñez como la principal referencia ofensiva y uno de los delanteros más peligrosos de Sudamérica.

Uruguay sabe que comenzar con una victoria es fundamental antes de enfrentar compromisos mucho más exigentes en la fase de grupos.

Arabia Saudita busca repetir la hazaña de Qatar 2022

Si algo ha demostrado Arabia Saudita en los últimos años es que jamás debe ser subestimada en una Copa del Mundo.

Los asiáticos todavía conservan el prestigio ganado tras aquella histórica victoria sobre Argentina en Qatar 2022, una de las mayores sorpresas en la historia reciente del torneo. Sin embargo, el contexto actual es muy diferente.

El conjunto árabe llega rodeado de dudas después de una complicada preparación, acumulando cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos y atravesando un reciente cambio de entrenador que colocó a Georgios Donis al frente del proyecto.

Además, la contundente derrota por 4-0 ante Egipto encendió las alarmas sobre el rendimiento defensivo del equipo.

Aun así, Arabia Saudita cuenta con futbolistas capaces de generar peligro en espacios abiertos. El gran referente sigue siendo Salem Al-Dawsari, capitán y figura ofensiva que intentará liderar los contragolpes ante una selección uruguaya que seguramente asumirá el protagonismo desde el primer minuto.

Las claves del partido

Este encuentro podría definirse en la batalla del mediocampo.

Uruguay intentará imponer una presión constante para recuperar rápidamente el balón y atacar con velocidad. La movilidad de Valverde y la intensidad de Ugarte serán determinantes para controlar el ritmo del juego.

Por su parte, Arabia Saudita apostará por un bloque defensivo compacto liderado por Mohamed Kanno, buscando resistir el asedio inicial y aprovechar cualquier espacio que deje la defensa sudamericana.

Si los asiáticos logran mantenerse ordenados durante la primera mitad, podrían complicar más de lo esperado a los charrúas. Sin embargo, sostener esa resistencia durante noventa minutos parece una tarea extremadamente difícil.

Pronóstico Uruguay vs Arabia Saudita

La diferencia de calidad entre ambas plantillas es considerable y Uruguay posee herramientas suficientes para marcar diferencias desde el inicio.

La presión alta de Bielsa, el talento de Valverde y la capacidad goleadora de Darwin Núñez deberían inclinar la balanza ante una selección saudí que ha mostrado fragilidad defensiva durante su preparación.

Pronóstico: Uruguay 3-0 Arabia Saudita.

Se espera un partido dominado por la Celeste, con varias oportunidades de gol y una actuación sólida que le permita arrancar el Mundial 2026 con confianza. Arabia Saudita intentará resistir y sorprender al contragolpe, pero todo apunta a que el poderío uruguayo terminará imponiéndose en Miami. ⚽🏆

Last modified: junio 15, 2026