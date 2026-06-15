Written by: junio 15, 2026 Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda

¿Sabías que una de estas selecciones dejó fuera a su máxima estrella por una polémica extracancha y hoy enfrenta a un rival histórico que clasificó metiendo 10 goles en su eliminatoria? ¡Arranca el Grupo G! Este lunes 15 de junio el espectacular SoFi Stadium de Los Ángeles vibrará con el electrizante debut entre Irán y Nueva Zelanda. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras saben que si sueñan con clasificar a la fase final deben quedarse con la victoria este lunes.

La selección de Irán llega con el cartel de ligera favorita gracias a su constante experiencia mundialista, presumiendo un orden pragmático muy duro que viene de golear 5-0 a Costa Rica. 

En la otra cara de la moneda están los All Whites de Nueva Zelanda. Tras 16 años de dolorosa ausencia, los de Oceanía regresan a la máxima fiesta con un plantel sumamente aguerrido, buscando sacudirse la irregularidad de sus últimos amistosos.

El partido será un auténtico choque de estilos físicos en el área. Toda la defensa de Nueva Zelanda tendrá la misión imposible de contener los movimientos inteligentes y el instinto letal de Mehdi Taremi

Pero cuidado, que la zaga de Irán llega con dudas por la inactividad de su liga local, y el plan de los neozelandeses es clarísimo: replegar líneas y lanzar trazos largos buscando la imponente fuerza aérea de su capitán de la Premier League, Chris Wood.

Por su mayor rodaje internacional, las apuestas ponen a Irán como favorita, proyectando un trámite muy abierto, con opciones en ambas porterías y un marcador de +2 goles. ¿Cuál es tu pronóstico?

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