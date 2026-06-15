Francia vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Podrá Francia romper de una vez por todas el fantasma de Senegal en los Mundiales? Este martes 16 de junio, el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 nos regala uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada cuando franceses y senegaleses se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva York.

La historia añade un ingrediente especial a este duelo. Senegal protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales al derrotar 1-0 a Francia en el partido inaugural de Corea-Japón 2002, resultado que todavía permanece grabado en la memoria de ambas aficiones.

Francia inicia la última aventura de Didier Deschamps

La selección francesa llega a Estados Unidos con la presión natural de cualquier candidata al título. Este Mundial representa además la última gran competición de Didier Deschamps al frente de los galos, por lo que el objetivo es claro: volver a pelear por la Copa del Mundo.

Los franceses cuentan con una de las plantillas más profundas del torneo. Kylian Mbappé sigue siendo la gran referencia ofensiva, acompañado por figuras desequilibrantes como Ousmane Dembélé y Michael Olise, quien viene de firmar una destacada actuación con hat-trick en uno de los últimos amistosos previos al Mundial.

La principal fortaleza de Francia sigue siendo su enorme cantidad de variantes ofensivas. Incluso cuando las figuras no aparecen, el banquillo ofrece soluciones de primer nivel capaces de cambiar cualquier partido.

Senegal quiere repetir la hazaña de 2002

Los Leones de la Teranga aterrizan en este Mundial con argumentos suficientes para soñar. Clasificaron mostrando una gran solidez colectiva y mantienen una base experimentada encabezada por Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy.

El equipo africano se caracteriza por su intensidad física, disciplina táctica y velocidad en las transiciones. Jugadores como Idrissa Gueye y Pape Matar Sarr serán fundamentales para intentar cortar la circulación francesa en la mitad de la cancha.

Además, Senegal llega motivado por el recuerdo de aquella histórica victoria de 2002, una de las mayores sorpresas que ha visto la Copa del Mundo.

Claves tácticas del partido

Este encuentro promete ser uno de los más intensos de la jornada inaugural.

Las claves a seguir serán:

La batalla entre Mbappé y la defensa senegalesa.

El trabajo de contención de Kanté en el mediocampo.

La velocidad de Nicolas Jackson y Sadio Mané al contragolpe.

La capacidad de Francia para romper bloques defensivos compactos.

La resistencia física de Senegal durante los 90 minutos.

Todo apunta a un partido mucho más equilibrado de lo que indican las cuotas. Senegal tiene las herramientas para competir, pero Francia posee una profundidad de plantilla difícil de igualar.

Pronóstico Francia vs Senegal

Se espera un encuentro abierto, con oportunidades para ambos equipos y un ritmo muy alto desde el arranque. Senegal seguramente tendrá momentos peligrosos aprovechando los espacios, pero la calidad individual francesa debería terminar marcando diferencias.

Pronóstico: Francia 3-1 Senegal.

Los galos parten como favoritos gracias a su talento ofensivo, experiencia en escenarios de máxima presión y amplitud de recursos en todas las líneas. Sin embargo, Senegal tiene argumentos suficientes para exigirlos al máximo y convertir este duelo en uno de los mejores partidos de la fase de grupos. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 15, 2026