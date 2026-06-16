Irak vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¡HAALAND GUÍA AL TRIUNFO VIKINGO 🇳🇴🇳🇴🇳🇴!



Noruega tuvo un gran debut en la Copa del Mundo 2026 al vencer 4-1 a Irak con doblete de Erling Haaland.



Los Noruegos buscarán su clasificación ante Senegal el próximo lunes, mismo día en que los Iraquíes se enfrentarán a Frania.… pic.twitter.com/GPe2eNcEpS — Fulbox (@fulboxOficial) June 17, 2026

¿Sabías que Noruega clasificó a este Mundial con paso perfecto anotando la brutal cantidad de 37 goles, y hoy Erling Haaland busca debutar con una goleada? ¡Arrancan las emociones en el Grupo I este martes 16 de junio en el Gillette Stadium de Boston que vibrará con el choque entre la humilde Irak y la destructiva maquinaria nórdica. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo que parece tener un claro favorito, sin embargo podría ser un duelo más cerrado de lo que la lógica indicaría.

La selección de Noruega llega en un estado de gracia absoluto tras firmar una eliminatoria impecable en Europa, presumiendo un arsenal ofensivo de primer nivel y la etiqueta de favorita para avanzar junto a Francia.

En la otra cara de la moneda está Irak. Los asiáticos hicieron historia pura al romper una dolorosa sequía de 46 años sin jugar un Mundial tras ganar el último boleto en el repechaje, y viajan sin ninguna presión pero listos para defenderse con el corazón, recordando que hace unos días empató 1-1 ante España en un amistoso.

El partido será un auténtico monólogo ofensivo donde la clave estará en la resistencia del medio campo. Todo el parado táctico de Irak dependerá del desgaste y orden de Amir Al-Ammari para intentar tapar las líneas de pase; una tarea casi imposible, ya que Noruega tiene como cerebro a Martin Ødegaard en la creación y la temible presencia física de Alexander Sørloth, encargados de alimentar los desmarques letales del androide del gol, Erling Haaland.

Por la abismal diferencia de plantillas, las apuestas ponen a Noruega como amplísima favorita, proyectando una victoria contundente combinada con +3 goles en el marcador global. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 16, 2026