Argentina vs Argelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

La campeona del mundo inicia la defensa de su corona ante una Argelia que quiere sorprender

La actividad del Grupo J de la Copa del Mundo 2026 comienza este martes 16 de junio con uno de los debuts más esperados del torneo. Argentina, vigente campeona mundial, se presenta en el Arrowhead Stadium de Kansas City para enfrentar a una Argelia que regresa al escenario más grande del fútbol con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del campeonato.

La Albiceleste parte como una de las máximas candidatas al título, pero enfrente tendrá a un rival que llega lleno de confianza y dispuesto a demostrar que no está en Estados Unidos únicamente para participar.

Argentina quiere arrancar con paso firme

La selección dirigida por Lionel Scaloni inicia una nueva defensa del título con una base consolidada, experiencia en todas sus líneas y una generación que continúa compitiendo al más alto nivel internacional.

El conjunto argentino ha mostrado una notable regularidad durante su preparación mundialista, encadenando victorias convincentes y destacando especialmente por la fortaleza defensiva que ha caracterizado al equipo durante los últimos años.

Scaloni cuenta nuevamente con una plantilla repleta de talento. En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son los encargados de marcar el ritmo del juego, mientras que en ataque aparecen múltiples variantes ofensivas lideradas por Lionel Messi, Julián Álvarez y un Lautaro Martínez que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Precisamente el delantero del Inter llega inspirado tras una racha goleadora que lo convierte en una de las principales amenazas para cualquier defensa del torneo.

Argelia vuelve al Mundial con ambición

Después de más de una década alejada de la máxima competición internacional, Argelia regresa con un proyecto sólido y con la intención de competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Bajo la dirección técnica de Vladimir Petkovic, los Zorros del Desierto han construido una selección disciplinada, ordenada y especialmente peligrosa cuando encuentra espacios para desplegar sus veloces transiciones ofensivas.

Los africanos aterrizan en este Mundial respaldados por resultados importantes durante su preparación, incluyendo una destacada victoria frente a los Países Bajos que elevó considerablemente la confianza del grupo.

Jugadores como Rayan Aït-Nouri, Ismaël Bennacer y Amine Gouiri serán fundamentales para las aspiraciones de una selección que buscará convertir cada recuperación de balón en una oportunidad de peligro.

Las claves del partido

Uno de los aspectos más interesantes del encuentro estará en la batalla táctica por las bandas.

Argentina intentará imponer posesiones largas y circulación constante para desgastar a su rival, aprovechando la creatividad de Messi y la movilidad de sus atacantes para abrir espacios entre líneas.

Por su parte, Argelia apostará por mantener un bloque compacto y cerrar los caminos interiores, obligando a la Albiceleste a buscar soluciones por los costados.

La labor defensiva de Rayan Aït-Nouri será especialmente importante para intentar frenar las asociaciones que suelen generarse entre Nahuel Molina y Lionel Messi por el sector derecho del ataque argentino.

Si los africanos logran mantenerse ordenados durante buena parte del partido, podrían complicar más de lo esperado a los campeones del mundo.

Pronóstico Argentina vs Argelia

Aunque Argelia posee argumentos suficientes para competir y seguramente ofrecerá resistencia, la diferencia de talento, profundidad de plantilla y experiencia internacional favorece claramente a la selección argentina.

La capacidad de la Albiceleste para controlar el balón, generar oportunidades constantemente y aprovechar cualquier error rival debería terminar marcando la diferencia en el marcador.

Pronóstico: Argentina 3-1 Argelia.

Se espera un partido intenso durante los primeros minutos, pero conforme avance el encuentro la calidad individual de los campeones del mundo podría inclinar la balanza. Argelia tiene herramientas para incomodar al contragolpe, aunque todo apunta a que Argentina iniciará la defensa de su título con una victoria convincente en Kansas City.

Last modified: junio 16, 2026