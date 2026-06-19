Brasil vs Haití EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

Brasil está obligado a ganar: la Canarinha enfrenta a Haití en un duelo clave del Grupo C

La presión comienza a crecer para Brasil en la Copa del Mundo 2026. Este viernes 19 de junio, el Lincoln Financial Field de Filadelfia será escenario de un enfrentamiento crucial cuando la Verdeamarela choque ante Haití en la segunda jornada del Grupo C.

Tras un debut decepcionante frente a Marruecos, los dirigidos por Carlo Ancelotti necesitan sumar tres puntos para evitar complicaciones en su camino hacia los octavos de final. Del otro lado estará una selección haitiana que, pese a partir como víctima, buscará dar una de las grandes sorpresas del torneo.

Brasil llega bajo presión tras dejar escapar puntos

La selección brasileña no logró convencer en su estreno mundialista. El empate 1-1 ante Marruecos dejó más dudas que certezas en un equipo que llegó al torneo como uno de los principales candidatos al título.

La escuadra de Carlo Ancelotti mostró dificultades para romper líneas defensivas bien organizadas y dependió de una genialidad individual para rescatar un punto. Por ello, el técnico italiano prepara modificaciones en su alineación con el objetivo de recuperar contundencia y confianza.

Con Neymar prácticamente descartado, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá en figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha, quienes deberán liderar el ataque brasileño en un partido donde no existe margen de error.

Haití quiere seguir soñando en el Mundial

Aunque cayó 1-0 frente a Escocia en su presentación, Haití dejó una imagen positiva que generó respeto entre los aficionados neutrales.

Los caribeños compitieron con orden, intensidad y disciplina táctica durante los noventa minutos, manteniendo el partido abierto hasta el final. Sin embargo, una nueva derrota podría dejarlos al borde de la eliminación.

La principal esperanza haitiana estará en la experiencia del guardameta Johny Placide, quien seguramente tendrá una noche de mucho trabajo ante una de las ofensivas más peligrosas del planeta.

En ataque, la velocidad y el sacrificio serán sus principales armas para intentar sorprender mediante el contragolpe.

Las claves del partido

Todo apunta a un encuentro dominado por Brasil desde la posesión del balón. La Canarinha intentará imponer condiciones desde el primer minuto, presionando alto y buscando abrir espacios por las bandas.

La velocidad de Vinícius y Raphinha será fundamental para romper el bloque defensivo haitiano, mientras que Matheus Cunha tendrá la responsabilidad de finalizar las jugadas dentro del área.

Por su parte, Haití apostará por un planteamiento conservador, con líneas muy juntas y tratando de resistir el mayor tiempo posible para generar nerviosismo en el conjunto sudamericano.

Si Brasil consigue marcar temprano, el encuentro podría abrirse rápidamente. En cambio, si el marcador permanece igualado durante gran parte del partido, la ansiedad podría convertirse en un factor importante para los brasileños.

Pronóstico Brasil vs Haití

La diferencia de calidad individual, profundidad de plantilla y experiencia internacional favorece claramente a Brasil. Además, la necesidad de conseguir una victoria convierte este encuentro en una auténtica final para los sudamericanos.

Haití ha demostrado ser un equipo competitivo y ordenado, pero sostener ese nivel defensivo durante noventa minutos frente a la Canarinha parece una misión extremadamente complicada.

Nuestro pronóstico

Brasil 3-0 Haití

Esperamos una actuación mucho más sólida de la Verdeamarela, dominando la posesión, generando numerosas ocasiones de gol y resolviendo el encuentro antes del tramo final.

Last modified: junio 19, 2026