Written by: junio 19, 2026 Mundial 2026

Países Bajos vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Países Bajos vs Suecia

¿Sabías que una de estas selecciones tiene a la delantera más letal y de moda en Europa, y hoy busca eliminar por completo a la poderosa Holanda en apenas la segunda jornada? ¡Fuego cruzado en el Grupo F este sábado 20 de junio en el Estadio de Houston que vibrará con el partidazo entre los Países Bajos y Suecia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros sumaron en su debut, por lo que un nuevo triunfo les daría prácticamente el boleto a la fase final.

La selección de los Países Bajos llega herida y con una presión asfixiante sobre los hombros tras el doloroso empate a dos contra Japón que dejó al descubierto graves errores defensivos que Ronald Koeman urge corregir. 

En la otra cara de la moneda está Suecia. Los dirigidos por Graham Potter llegan en un estado de gracia tras aplastar 5-1 a Túnez, colocándose como líderes solitarios y listos para finiquitar su pase a 16avos.

El partido será un auténtico choque de estilos de alta escuela. Los  Tulipanes buscará monopolizar la posesión del balón con Frenkie de Jong y Gravenberch, intentando abrir los espacios para que Cody Gakpo asista a Memphis Depay

Pero cuidado, que la clave estará en defensa: Virgil van Dijk y Micky van de Ven tendrán la misión más difícil del torneo: contener el contragolpe destructivo y la imponente fuerza física de Viktor Gyökeres.

Por la jerarquía individual y la tremenda obligación de ganar, las apuestas ponen a los Países Bajos como favoritos, proyectando un trámite sumamente abierto, con goles de ambos lados y +2.5 goles en total. ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , Last modified: junio 19, 2026
Turquía vs Paraguay Previous Story
Turquía vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026
Alemania vs Costa de Marfil Next Story
Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Related Posts

Alemania vs Costa de Marfil

Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Written by: junio 19, 2026

Alemania y Costa de Marfil se juegan el liderato del Grupo E en Toronto La segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 nos regala uno de los...

Read More
Turquía vs Paraguay

Turquía vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Written by: junio 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Paraguay y Turquía se juegan la...

Read More
Brasil vs Haití

Brasil vs Haití EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Written by: junio 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Brasil está obligado a ganar: la...

Read More
Escocia vs Marruecos

Escocia vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Written by: junio 18, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Bombazo mundialista! ¡Ni Brasil...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *