Países Bajos vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que una de estas selecciones tiene a la delantera más letal y de moda en Europa, y hoy busca eliminar por completo a la poderosa Holanda en apenas la segunda jornada? ¡Fuego cruzado en el Grupo F este sábado 20 de junio en el Estadio de Houston que vibrará con el partidazo entre los Países Bajos y Suecia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros sumaron en su debut, por lo que un nuevo triunfo les daría prácticamente el boleto a la fase final.

La selección de los Países Bajos llega herida y con una presión asfixiante sobre los hombros tras el doloroso empate a dos contra Japón que dejó al descubierto graves errores defensivos que Ronald Koeman urge corregir.

En la otra cara de la moneda está Suecia. Los dirigidos por Graham Potter llegan en un estado de gracia tras aplastar 5-1 a Túnez, colocándose como líderes solitarios y listos para finiquitar su pase a 16avos.

El partido será un auténtico choque de estilos de alta escuela. Los Tulipanes buscará monopolizar la posesión del balón con Frenkie de Jong y Gravenberch, intentando abrir los espacios para que Cody Gakpo asista a Memphis Depay.

Pero cuidado, que la clave estará en defensa: Virgil van Dijk y Micky van de Ven tendrán la misión más difícil del torneo: contener el contragolpe destructivo y la imponente fuerza física de Viktor Gyökeres.

Por la jerarquía individual y la tremenda obligación de ganar, las apuestas ponen a los Países Bajos como favoritos, proyectando un trámite sumamente abierto, con goles de ambos lados y +2.5 goles en total. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 19, 2026