Turquía vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

Paraguay y Turquía se juegan la supervivencia en el Grupo D

La Copa del Mundo 2026 comienza a entrar en terreno de urgencias. Este viernes 19 de junio, el Levi’s Stadium de San Francisco será escenario de un duelo que puede marcar el destino de dos selecciones que llegaron con altas expectativas y terminaron golpeadas tras su debut.

Paraguay y Turquía necesitan sumar de a tres para mantenerse con vida en el Grupo D. Una derrota podría dejarlos prácticamente fuera de la pelea por los octavos de final, por lo que se espera un encuentro cargado de intensidad, tensión y pocas concesiones.

Turquía busca respuestas tras un estreno decepcionante

La selección turca llegó al Mundial como una de las revelaciones potenciales del torneo, pero su presentación dejó muchas dudas. La derrota por 2-0 ante Australia encendió las alarmas, especialmente por la falta de contundencia frente al arco rival.

A pesar del resultado, los europeos generaron numerosas oportunidades de gol y dominaron varios tramos del encuentro, aunque fueron incapaces de transformar ese volumen ofensivo en anotaciones.

Ahora, el técnico turco buscará una reacción inmediata apoyándose en el talento de Arda Güler, una de las grandes joyas del fútbol europeo, y en la experiencia de Hakan Çalhanoğlu, especialista en el balón parado y líder natural del mediocampo.

Paraguay intenta reconstruirse tras una dura goleada

La Albirroja sufrió uno de los golpes más dolorosos de la primera jornada al caer 4-1 frente a Estados Unidos. El resultado sorprendió a propios y extraños, especialmente porque el equipo de Gustavo Alfaro había construido su identidad a partir de la solidez defensiva.

La misión ahora será recuperar el orden que convirtió a Paraguay en uno de los equipos más incómodos de las eliminatorias sudamericanas.

Para lograrlo, el cuadro guaraní depositará gran parte de sus esperanzas en la experiencia de Gustavo Gómez y Omar Alderete en defensa, además de la velocidad de Miguel Almirón y el talento creativo de Julio Enciso para generar peligro al contragolpe.

Las claves del partido

Todo apunta a un choque táctico donde Turquía intentará asumir la iniciativa y controlar la posesión del balón.

La movilidad de Arda Güler entre líneas y la capacidad de Çalhanoğlu para distribuir juego serán fundamentales para romper el bloque defensivo paraguayo.

Por su parte, Paraguay buscará reducir espacios, mantenerse compacto y aprovechar cualquier error europeo para lanzar transiciones rápidas con Almirón y Enciso.

La batalla en el mediocampo será determinante. El equipo que logre imponer su ritmo tendrá muchas posibilidades de inclinar la balanza a su favor.

Pronóstico Paraguay vs Turquía

Ambas selecciones llegan bajo presión y con necesidad absoluta de ganar, un escenario que suele generar partidos abiertos y con momentos de tensión constante.

Turquía parece contar con mayor profundidad ofensiva y más variantes para generar peligro, mientras que Paraguay intentará apoyarse en su carácter competitivo para mantenerse en la pelea.

Nuestro pronóstico

Paraguay 1-2 Turquía

Esperamos un encuentro equilibrado durante gran parte de los noventa minutos, pero la calidad individual de los turcos podría terminar marcando la diferencia en los momentos decisivos.

Last modified: junio 19, 2026