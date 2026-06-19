Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se juegan el liderato del Grupo E en Toronto

La segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 nos regala uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase de grupos. Este sábado, el Estadio de Toronto será el escenario donde Alemania y Costa de Marfil disputarán un duelo que podría definir al líder del Grupo E y dejar prácticamente asegurada la clasificación a los octavos de final.

Ambas selecciones iniciaron el torneo con victoria y llegan cargadas de confianza, aunque con estilos completamente distintos. Por un lado aparece la explosiva maquinaria ofensiva alemana; por el otro, una selección marfileña que ha convertido el orden defensivo en su principal fortaleza.

Alemania quiere confirmar que su goleada no fue casualidad

La selección alemana protagonizó una de las exhibiciones más impresionantes de la primera jornada al aplastar 7-1 a Curazao.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann mostró una velocidad de circulación, presión alta y contundencia ofensiva que recordó a las mejores versiones históricas de la Mannschaft. Sin embargo, dentro del entorno alemán existe cautela, ya que el rival enfrentado en el debut ofreció muy poca resistencia.

Ahora llega una prueba mucho más exigente para medir el verdadero potencial de un equipo que aspira seriamente a volver a conquistar el mundo.

Jugadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz serán nuevamente las principales referencias ofensivas de un equipo que busca imponer su ritmo desde el primer minuto.

Costa de Marfil llega con una defensa prácticamente impenetrable

Los Elefantes demostraron en su presentación por qué son considerados uno de los equipos más peligrosos de África.

La victoria por 1-0 sobre Ecuador confirmó el gran momento que atraviesa el conjunto dirigido por Emerse Faé, una selección que ha construido su identidad a partir de la disciplina táctica, el sacrificio colectivo y una enorme fortaleza física.

Costa de Marfil acumula una destacada racha defensiva y ha conseguido neutralizar a rivales de gran nivel durante los últimos meses.

La experiencia de Franck Kessié, el despliegue de Ibrahim Sangaré y la velocidad de Amad Diallo serán fundamentales para intentar competir ante una de las ofensivas más temibles del campeonato.

Las claves del partido

El duelo en la mitad de la cancha promete ser determinante para el resultado final.

Alemania intentará monopolizar la posesión del balón utilizando la creatividad de Musiala y Wirtz para encontrar espacios entre líneas y generar oportunidades para Kai Havertz.

Mientras tanto, Costa de Marfil buscará reducir espacios, cerrar los carriles interiores y obligar a los alemanes a atacar por zonas menos peligrosas.

La capacidad de Kessié y Sangaré para romper los circuitos de juego europeos podría convertirse en un factor decisivo. Además, cada recuperación africana puede transformarse en una oportunidad de contragolpe gracias a la velocidad de Amad Diallo y sus compañeros de ataque.

Pronóstico Alemania vs Costa de Marfil

Aunque Costa de Marfil ha demostrado ser una selección extremadamente competitiva y sólida en defensa, la profundidad de plantilla, el talento individual y el volumen ofensivo de Alemania terminan inclinando ligeramente la balanza hacia los europeos.

No será un partido tan cómodo como el debut ante Curazao, pero la calidad de sus figuras debería marcar diferencias en algún momento del encuentro.

Nuestro pronóstico

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Esperamos un duelo intenso y equilibrado durante gran parte del compromiso, con una selección africana capaz de competir de tú a tú. Sin embargo, el talento ofensivo alemán podría terminar resolviendo el partido en los minutos finales.

Last modified: junio 19, 2026