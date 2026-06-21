Bélgica vs Irán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

Imagina tener que entrar a Estados Unidos solo un día antes del partido, ¡y ser expulsado del país esa misma noche por restricciones gubernamentales! Así de mermada llega Irán para medirse este domingo a la poderosa Bélgica de Kevin De Bruyne en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es un duelo que luce muy desigual, sin embargo en esta Copa del Mundo cualquier cosa puede pasar.

Bélgica llega a este encuentro sumergida en un mar de dudas tras un amargo empate a uno en su debut frente a Egipto que congeló a su afición. Aunque los europeos derrochan talento individual en cada zona, el técnico Rudi Garcia sabe que no hay margen de error si quieren avanzar.

Por su parte, Irán llega con la moral alta tras sacarle un valioso empate a dos a Nueva Zelanda, pero con un cansancio físico acumulado por viajes express que podría costarles muy caro.

El partido promete ser un monólogo absoluto de Bélgica buscando adueñarse de la posesión. La clave táctica estará en los pies de Kevin De Bruyne, encargado de filtrar pases entre líneas para desarmar la muralla de cinco defensas que plantará Irán.

La zaga asiática, liderada por el veterano Ehsan Hajsafi, buscará colgarse del travesaño de su arquero Beiranvand, esperando un milagro o un contragolpe rápido que pueda finiquitar su estrella de la élite europea, Mehdi Taremi.

Por la enorme diferencia de plantillas y el desgaste logístico de los asiáticos, las apuestas colocan a Bélgica como amplia favorita, proyectando un trámite sumamente controlado de pocos goles que terminará con un triunfo europeo por 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 21, 2026