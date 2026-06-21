Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

La segunda jornada del Grupo H llega con un duelo que puede cambiar por completo el destino de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026. Este domingo, el Hard Rock Stadium de Miami será testigo de un choque donde Uruguay está obligado a responder tras un debut decepcionante, mientras que Cabo Verde intentará seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes del torneo.

Con ambos equipos empatados en puntos después de la primera fecha, una victoria podría representar un paso gigantesco rumbo a los octavos de final.

Uruguay necesita recuperar su identidad

La Celeste llegó al Mundial con altas expectativas gracias al intenso estilo de juego implementado por Marcelo Bielsa y al talento de una generación repleta de futbolistas que compiten en la élite europea.

Sin embargo, el empate frente a Arabia Saudita dejó más dudas que certezas. Uruguay dominó varios tramos del encuentro, pero le faltó claridad en los metros finales y terminó dejando escapar puntos valiosos en un partido donde partía como amplio favorito.

Ahora, la presión aumenta considerablemente. El conjunto sudamericano necesita mostrar una versión mucho más agresiva y efectiva para evitar complicaciones en la lucha por la clasificación.

La responsabilidad recaerá sobre figuras como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Darwin Núñez, quienes deberán asumir el protagonismo en un encuentro que puede marcar el rumbo del grupo.

Cabo Verde quiere seguir sorprendiendo al mundo

Pocos imaginaban que Cabo Verde sería capaz de frenar a una potencia como España en la jornada inaugural.

Los dirigidos por Bubista protagonizaron una actuación memorable desde el punto de vista defensivo, resistiendo durante noventa minutos los ataques de una de las selecciones más talentosas del campeonato para rescatar un valioso empate sin goles.

Ese resultado disparó la confianza de un equipo que se ha convertido en una de las revelaciones del Mundial y que ahora sueña con acercarse a una clasificación histórica.

La disciplina táctica, la solidaridad defensiva y la velocidad de sus transiciones serán nuevamente las principales armas de los Tiburones Azules.

Las claves del partido

Todo apunta a un encuentro donde Uruguay monopolizará la posesión del balón.

La recuperación de Manuel Ugarte será fundamental para acelerar las transiciones ofensivas y permitir que Valverde y Bentancur se incorporen constantemente al ataque.

Por su parte, Cabo Verde apostará por repetir la fórmula que tan buenos resultados le dio frente a España: líneas compactas, pocos espacios entre sectores y máxima concentración defensiva.

La velocidad de Dailon Livramento será una amenaza permanente para una defensa uruguaya que no podrá permitirse errores en los retrocesos.

La gran incógnita será si la Celeste logra romper rápidamente el bloque africano o si el partido entra en una dinámica de nerviosismo conforme avance el reloj.

Pronóstico Uruguay vs Cabo Verde

Sobre el papel, Uruguay posee una plantilla superior y una mayor experiencia en este tipo de escenarios. Sin embargo, Cabo Verde ya demostró que tiene argumentos suficientes para competir contra cualquier rival.

Se espera un partido muy disputado, con pocas ocasiones claras y mucha intensidad física en cada sector del campo.

Nuestro pronóstico

Uruguay 1-0 Cabo Verde

La calidad individual de los futbolistas uruguayos debería terminar marcando diferencias en algún momento del encuentro, aunque no se anticipa un partido cómodo para los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Last modified: junio 21, 2026