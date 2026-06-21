Nueva Zelanda vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

Sabías que una de las defensas más brutales y perfectas de todo el planeta, que pasó toda su eliminatoria invicta y sin recibir un solo gol, hoy arriesga su pase a 16avos ante la sorprendente Nueva Zelanda en suelo canadiense? ¡La mesa está servida! Este domingo el Estadio de Vancouver arderá con el choque de vida o muerte entre los All Whites y el Egipto de Mohamed Salah. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras sumaron un punto en su presentación, por lo que un triunfo les daría el boleto a la siguiente ronda.

La selección de Nueva Zelanda llega con el ánimo por las nubes tras demostrar una resiliencia bárbara en su debut, donde rescataron el empate a dos contra Irán en un partido lleno de drama.

En la otra cara de la moneda está Egipto. Los dirigidos por Hossam Hassan confirmaron que son un equipo de élite mundial tras sacarle un valioso empate a uno a la poderosa Bélgica, demostrando que su organización defensiva y su disciplina son sumamente difíciles de quebrar.

El partido será un auténtico monólogo táctico de paciencia e inteligencia. La zaga neozelandesa, compuesta en su mayoría por jugadores locales, tendrá la misión más difícil de sus vidas: frenar los desmarques y la velocidad del capitán, Mohamed Salah, quien buscará asociarse con Omar Marmoush.

Por su parte, la ofensiva de Nueva Zelanda colgará centros al área buscando sacar provecho de la imponente presencia física y el juego aéreo de su rompe redes, Chris Wood.

Por la abismal diferencia de jerarquía individual en ataque y su impecable estructura defensiva, las apuestas ponen a Egipto como favorita, proyectando un trámite sumamente físico, cerrado y de pocos goles, con una victoria faraónica de 1-0 o 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 21, 2026