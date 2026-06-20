Túnez vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Written by: junio 20, 2026 Mundial 2026

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Túnez vs Japón

¡Túnez despide a su técnico en pleno Mundial tras recibir cinco goles, contrata de emergencia a Hervé Renard y hoy se juega la vida ante la imparable selección que viene de poner a temblar a Holanda! ¡Arde el Grupo F este sábado en el imponente Estadio BBVA de Monterrey vibrará con un duelo de matar o morir entre africanos y Japón. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ninguna de las dos selecciones logró ganar en su presentación, por lo que llegan a esta segunda fecha obligados a sumar de a tres.

La selección de Túnez llega sumergida en el caos tras ser triturada 5-1 por Suecia en el debut, acumulando una racha preocupante de 10 goles encajados en sus últimos tres partidos, situación que lo ha llevado al cambio de timón.

En la otra cara de la moneda está Japón. Los Samuráis Azules de Hajime Moriyasu llegan en un estado de gracia tras sacarle un valiosísimo empate a dos a los Países Bajos, sumando además victorias recientes ante colosos como Inglaterra y Escocia, demostrando el gran nivel que traen.

El partido se va a definir en una batalla de titanes en la mitad de la cancha. Toda la estructura defensiva de Túnez dependerá de que su capitán Ellyes Skhiri logre recuperar el orden para contener la asfixiante presión que generará Wataru Endo desde la medular lusa.

Los asiáticos buscarán explotar las bandas con Takefusa Kubo para alimentar el gran momento de Daichi Kamada; mientras que Túnez se meterá atrás esperando una contra milagrosa de la mano de Hannibal Mejbri.

Por la abismal diferencia colectiva y el gran momento de forma de sus piezas en Europa, las apuestas ponen a Japón como amplio favorito, proyectando un trámite muy abierto, de +3 goles, con un triunfo asiático de 3-1, sin embargo sabemos que los cambios de entrenador suelen traer cosas nuevas. ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , Last modified: junio 20, 2026
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