Inglaterra vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

La lucha por el liderato del Grupo L entra en ebullición. Este martes, el Estadio Gillette de Boston será escenario de uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026, cuando Inglaterra y Ghana se enfrenten con el boleto a la siguiente ronda prácticamente en juego.

Ambas selecciones comenzaron su aventura mundialista con victoria y saben que un nuevo triunfo no solo las acercaría a los dieciseisavos de final, sino que también les permitiría tomar el control absoluto del grupo.

Inglaterra quiere confirmar su candidatura al título

La selección inglesa dejó una gran impresión en su presentación tras imponerse 4-2 a Croacia en un partido donde exhibió todo su potencial ofensivo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró una versión agresiva, dinámica y contundente en ataque. Sin embargo, los dos goles recibidos encendieron algunas alarmas en la parte defensiva, un aspecto que el cuerpo técnico buscará corregir cuanto antes.

Los Tres Leones cuentan con una de las plantillas más completas del torneo. La creatividad de Jude Bellingham, el equilibrio de Declan Rice y la contundencia de Harry Kane convierten a Inglaterra en una de las selecciones más temidas de la Copa del Mundo.

Además, la velocidad de Bukayo Saka y Marcus Rashford por los costados representa un arma constante para romper líneas y generar peligro en campo rival.

Ghana busca dar el golpe y sorprender al favorito

La selección africana llega con la confianza por las nubes después de conseguir una valiosa victoria por 1-0 frente a Panamá en su debut.

El equipo de Carlos Queiroz volvió a demostrar las características que lo han convertido en un rival incómodo para cualquiera: disciplina táctica, fortaleza física y una enorme capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

Las Estrellas Negras saben que enfrentar a Inglaterra representa una oportunidad inmejorable para enviar un mensaje al resto de selecciones participantes y demostrar que pueden aspirar a algo más que una simple clasificación.

Con Thomas Partey liderando el mediocampo y Jordan Ayew como principal referencia ofensiva, Ghana intentará aprovechar cualquier espacio que deje la defensa inglesa para golpear al contragolpe.

Las claves del partido

Uno de los enfrentamientos más interesantes estará en el centro del campo.

Declan Rice tendrá la responsabilidad de equilibrar el juego inglés y controlar la intensidad física que propone Ghana, mientras que Thomas Partey buscará cortar los circuitos de creación de Jude Bellingham y evitar que Inglaterra juegue con comodidad entre líneas.

En ataque, Harry Kane volverá a ser el gran referente ofensivo. Su movilidad para atraer marcas puede abrir espacios para las llegadas de Saka, Rashford y los mediocampistas que acompañan constantemente la ofensiva.

Por su parte, Ghana apostará por un planteamiento compacto, priorizando el orden defensivo y buscando explotar la velocidad de sus atacantes cuando recuperen el balón.

Pronóstico Inglaterra vs Ghana

Sobre el papel, Inglaterra posee una plantilla superior en prácticamente todas las posiciones y llega en mejor momento ofensivo tras su exhibición en la primera jornada.

No obstante, Ghana ha demostrado durante los últimos años que sabe competir ante rivales de máxima exigencia y cuenta con el físico necesario para incomodar a cualquier potencia mundial.

Se espera un partido intenso, con ritmo alto y varias oportunidades de gol, especialmente si los africanos logran aprovechar los espacios que dejó Inglaterra en defensa durante su debut.

La calidad individual de los ingleses debería terminar marcando la diferencia en los momentos decisivos.

Pronóstico: Victoria de Inglaterra 3-1.

Last modified: junio 22, 2026