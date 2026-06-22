Portugal vs Uzbekistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Podrá Portugal reaccionar a tiempo o estamos ante una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo 2026? La segunda jornada del Grupo K nos presenta un duelo cargado de tensión este martes en el Estadio de Houston, donde los lusos están obligados a ganar ante una combativa Uzbekistán para evitar una crisis temprana en el torneo.

Tras un debut decepcionante, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo llega sin margen de error. Del otro lado, los uzbekos buscan hacer historia y mantener vivo el sueño de avanzar en su primera participación mundialista.

Portugal necesita una respuesta inmediata

La selección portuguesa dejó muchas dudas en su estreno tras empatar 1-1 frente a la República Democrática del Congo. A pesar de dominar la posesión durante gran parte del encuentro, el conjunto dirigido por Roberto Martínez fue incapaz de reflejar su superioridad en el marcador.

Las críticas no tardaron en aparecer, especialmente por la falta de contundencia en los metros finales. Ahora, con la presión aumentando y el riesgo de complicar seriamente su clasificación, Portugal está obligado a mostrar una versión mucho más agresiva.

La buena noticia para los europeos es que continúan contando con una de las plantillas más talentosas del torneo. La creatividad de Bruno Fernandes, el desequilibrio de Bernardo Silva y la velocidad de Rafael Leão y Pedro Neto serán fundamentales para generar espacios y alimentar a un Cristiano Ronaldo que sigue siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

Uzbekistán quiere seguir soñando

Aunque cayó 3-1 ante Colombia en su debut, Uzbekistán dejó sensaciones positivas en varios tramos del encuentro. El conjunto dirigido por Fabio Cannavaro mostró orden táctico, intensidad y una capacidad interesante para explotar los espacios al contragolpe.

Los asiáticos saben que parten como víctimas en el papel, pero también son conscientes de que un resultado positivo podría cambiar por completo el panorama del grupo.

La figura a seguir será Eldor Shomurodov, delantero que representa la principal amenaza ofensiva de los Lobos Blancos. Su velocidad y movilidad podrían convertirse en un problema para una defensa portuguesa que mostró algunas desconcentraciones en su primer compromiso.

Las claves del partido

Todo apunta a un encuentro con dominio territorial absoluto de Portugal. Los europeos buscarán monopolizar la posesión desde el primer minuto, instalándose constantemente en campo rival.

La gran batalla táctica estará en las bandas. Rafael Leão y Pedro Neto intentarán desbordar una y otra vez para generar centros y oportunidades para Cristiano Ronaldo dentro del área.

Por su parte, Uzbekistán apostará por un bloque defensivo compacto liderado por Abdukodir Khusanov, uno de los defensores con mayor proyección de Asia. La misión será resistir la presión portuguesa y aprovechar cualquier espacio para lanzar contragolpes rápidos con Shomurodov como principal referencia.

Pronóstico Portugal vs Uzbekistán

La diferencia de calidad individual entre ambos equipos es considerable. Portugal cuenta con jugadores de élite en prácticamente todas las líneas y llega con la urgencia de conseguir una victoria que calme las críticas y encamine su clasificación.

Uzbekistán ha demostrado ser un rival competitivo y ordenado, pero sostener durante 90 minutos la presión ofensiva portuguesa parece una tarea extremadamente complicada.

Se espera un partido donde los lusos dominen la posesión, generen numerosas oportunidades y terminen encontrando los espacios necesarios para marcar diferencias.

Pronóstico: Victoria de Portugal 3-0.

Last modified: junio 22, 2026