Jordania vs Argelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

¡VICTORIA DE LOS ZORROS DEL DESIERTO 🇩🇿🇩🇿🇩🇿!



Con anotaciones de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri, Argelia sumó un triunfo de oro puro al remontar 2-1 a Jordania para mantenerse con vida en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026.



Con este triunfo Argelia sumó sus 3 primeros puntos… pic.twitter.com/3XpsbgXcYM — Fulbox (@fulboxOficial) June 23, 2026

¡Jordania y Argelia se juegan la vida entera, se acabó por completo el margen de error! Este lunes el espectacular Levi’s Stadium de San Francisco arderá con una auténtica final de eliminación directa en el Grupo J. Con cero puntos en la bolsa tras caer en el debut, el que vuelva a perder hoy le dirá adiós al Mundial. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Asiáticos como Africanos saben que no pueden fallar si sueñan con seguir con vida en la competencia.

Jordania llega a esta cita con una presión inmensa al caer 3-1 frente a Austria en su debut, exhibiendo una alarmante fragilidad en zona defensiva que acumula tres derrotas consecutivas.

Por su parte, la Argelia de Vladimir Petkovic llega dolida tras ser superada 3-0 por la campeona del mundo, Argentina; un resultado engañoso para una escuadra que venía de golear 7-0 a Guatemala y que busca recuperar su demoledora pegada de inmediato.

El partido se definirá en un intenso duelo táctico en las áreas. Toda la estructura de Jordania dependerá de que el central Ihsan Haddad logre neutralizar las diagonales del legendario Riyad Mahrez y del desequilibrante Mohamed Amoura, quien llega con 19 goles con su selección.

Los jordanos apostarán a colgarse del travesaño en un bloque sumamente bajo y castigar a velocidad con la tremenda calidad de su gran joya del Rennes, Musa Al-Taamari, buscando los espacios a la espalda de la zaga argelina.

Por la abismal diferencia de calidad individual, las apuestas colocan a Argelia como favorita, proyectando un trámite sumamente abierto de +2.5 goles, perfilando una victoria de los Zorros del Desierto por 2-1. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 22, 2026