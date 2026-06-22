Noruega vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Podrá Erling Haaland mantener viva su impresionante racha goleadora o Senegal responderá con toda la experiencia y talento de Sadio Mané? El Grupo I de la Copa del Mundo 2026 nos regala uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada cuando Noruega y Senegal se enfrenten este lunes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ambas selecciones llegan con necesidades importantes y saben que un resultado positivo podría acercarlas de manera importante a la siguiente ronda en uno de los grupos más competitivos del torneo.

Noruega llega impulsada por el momento de Haaland

La selección noruega inició su aventura mundialista de manera espectacular al imponerse por marcador de 4-1 sobre Irak. El gran protagonista fue una vez más Erling Haaland, quien firmó un doblete y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken ha encontrado un equilibrio interesante entre la contundencia de su delantero estrella y la creatividad de Martin Ødegaard, encargado de generar juego desde la mitad de la cancha. La combinación entre ambos se ha convertido en una de las armas más peligrosas de toda la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los escandinavos. A pesar de su capacidad ofensiva, la defensa sigue siendo una de sus principales preocupaciones, ya que han recibido goles con frecuencia en sus compromisos recientes y ante un rival como Senegal cualquier desatención puede resultar fatal.

Senegal está obligado a reaccionar

Del otro lado aparece una Senegal que dejó buenas sensaciones pese a caer 3-1 frente a Francia en su presentación. Los Leones de la Teranga mostraron personalidad, velocidad y momentos de gran fútbol, aunque terminaron pagando caro algunos errores defensivos ante la enorme calidad individual de los franceses.

La escuadra africana sabe que una segunda derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria, por lo que saldrá con una postura mucho más agresiva.

Las esperanzas ofensivas recaen en la experiencia de Sadio Mané, la potencia de Nicolas Jackson y el talento emergente de Ibrahim Mbaye, quien se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la nueva generación senegalesa.

Un duelo de alto voltaje en ambas áreas

Uno de los enfrentamientos más interesantes del partido estará en la batalla entre Kalidou Koulibaly y Erling Haaland. El capitán senegalés tendrá la difícil misión de contener al delantero más dominante físicamente del fútbol mundial.

Por su parte, Noruega intentará aprovechar los espacios que pueda generar Ødegaard para alimentar constantemente a Haaland, mientras que Senegal buscará castigar cada transición rápida aprovechando la velocidad de sus atacantes.

Todo apunta a un encuentro abierto, con oportunidades de gol para ambos equipos y un ritmo muy intenso desde el primer minuto.

Pronóstico Noruega vs Senegal

Las características de ambas selecciones invitan a pensar en un partido de ida y vuelta. Noruega posee una capacidad goleadora impresionante gracias a Haaland, pero continúa mostrando fragilidad defensiva. Senegal, por su parte, tiene calidad suficiente para aprovechar cualquier espacio y está obligada a buscar la victoria.

La combinación de dos ataques explosivos y defensas que han mostrado vulnerabilidades convierte este encuentro en uno de los más atractivos de toda la jornada mundialista.

Pronóstico: Empate 2-2.

Last modified: junio 22, 2026