Francia vs Irak EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con un duelo que, en el papel, luce completamente favorable para Francia. Este lunes, el Lincoln Financial Field de Filadelfia será el escenario donde los dirigidos por Didier Deschamps intentarán sellar su boleto a la siguiente ronda enfrentando a una selección de Irak que llega obligada a sumar para mantenerse con vida en el torneo.

Los franceses buscan su segunda victoria consecutiva, mientras que los asiáticos intentarán dar una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo.

Francia llega lanzada tras un debut convincente

La selección francesa comenzó su participación mundialista dejando muy buenas sensaciones. Luego de un primer tiempo equilibrado frente a Senegal, Les Bleus aceleraron en la segunda mitad para imponerse por 3-1 y confirmar por qué son considerados uno de los principales candidatos al título.

El equipo de Didier Deschamps mostró profundidad de plantilla, velocidad en transición y una enorme capacidad para generar peligro en los últimos metros. Además, cuenta con una de las figuras más determinantes del planeta: Kylian Mbappé, quien volvió a demostrar que puede marcar diferencias en cualquier momento.

Junto a él, nombres como Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y Jules Koundé le dan equilibrio y calidad a un plantel que parece llegar en gran forma al torneo.

Irak necesita reaccionar para seguir soñando

Del otro lado aparece una selección iraquí que vivió un regreso complicado a la máxima cita del fútbol mundial. Los dirigidos por Graham Arnold fueron superados por Noruega en su estreno y terminaron cayendo por un contundente 4-1, resultado que dejó varias dudas en el funcionamiento defensivo del equipo.

Ahora, Irak afronta un desafío todavía más complejo ante una de las plantillas más talentosas del campeonato.

La esperanza ofensiva vuelve a recaer en su capitán, Aymen Hussein, quien buscará aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe para mantener con vida a los Leones de Mesopotamia.

Las claves del partido

Francia intentará monopolizar la posesión desde el primer minuto y atacar constantemente por los costados. La velocidad de Mbappé y Dembélé representa un desafío enorme para una defensa iraquí que sufrió mucho cuando fue atacada en espacios abiertos durante su debut.

Por su parte, Irak apostará por un bloque bajo, líneas compactas y transiciones rápidas. El objetivo será resistir el mayor tiempo posible y aprovechar alguna jugada aislada o balón parado para sorprender.

La gran incógnita será cuánto tiempo podrá sostener la presión defensiva el conjunto asiático ante el constante volumen ofensivo francés.

Pronóstico Francia vs Irak

La diferencia de jerarquía entre ambos planteles es evidente. Francia posee más talento individual, mayor profundidad de banca y una experiencia internacional muy superior.

Si los franceses logran abrir el marcador temprano, el encuentro podría romperse rápidamente. Irak necesita un partido perfecto en defensa para mantenerse competitivo durante los 90 minutos.

Nuestro pronóstico

Francia 4-0 Irak

Además del triunfo francés, las opciones de Francia gana y más de 3.5 goles o Kylian Mbappé anota en cualquier momento lucen especialmente atractivas para este encuentro.

Last modified: junio 22, 2026