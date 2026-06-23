Colombia vs Congo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

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🇨🇴 1-0 🇨🇩

⚽️ Daniel Muñoz #ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/3glV2IDjkO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2026

La pelea por el liderato del Grupo K entra en un momento decisivo. Este martes, el Estadio Akron de Guadalajara será el escenario de un duelo que podría definir gran parte del futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026, cuando Colombia se enfrente a la sorprendente República Democrática del Congo.

Los dos equipos llegan invictos tras una destacada presentación en la primera jornada y saben que una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Colombia quiere confirmar su gran momento

La selección Colombiana arrancó el Mundial con autoridad al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán, dejando claro que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró equilibrio, intensidad y una notable capacidad para generar peligro en ataque. La conexión entre sus figuras ofensivas fue una de las grandes noticias del debut, especialmente por el nivel mostrado por Luis Díaz y James Rodríguez.

La Tricolor llega con confianza, pero también con la conciencia de que este partido será mucho más complejo que el anterior. Enfrente tendrá a una selección que ya demostró que sabe competir contra rivales de primer nivel.

Con James manejando los tiempos desde el mediocampo y Luis Díaz aportando velocidad y desequilibrio por las bandas, Colombia intentará imponer condiciones desde los primeros minutos.

El Congo quiere seguir sorprendiendo al mundo

La República Democrática del Congo protagonizó una de las grandes sorpresas de la primera jornada al rescatar un empate 1-1 frente a Portugal.

Más allá del resultado, lo que llamó la atención fue la enorme disciplina táctica del conjunto africano. Los Leopardos lograron neutralizar durante largos tramos a una de las ofensivas más talentosas del torneo, mostrando orden, sacrificio y una gran capacidad para defender en bloque.

El equipo africano vuelve a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia y está decidido a seguir escribiendo una historia inolvidable.

La experiencia de Chancel Mbemba en la zaga y la velocidad de Yoane Wissa en los contragolpes serán algunas de las principales armas de un equipo que ha demostrado sentirse cómodo cuando no tiene la obligación de llevar la iniciativa.

Las claves del partido

Uno de los duelos más interesantes de la jornada se vivirá por el costado izquierdo del ataque colombiano.

Luis Díaz será una amenaza constante para la defensa africana gracias a su velocidad, capacidad de desborde y habilidad para atacar espacios reducidos. Del otro lado aparecerá Aaron Wan-Bissaka, quien tendrá la complicada misión de limitar la influencia del extremo colombiano.

También será fundamental la batalla táctica entre el control de balón de Colombia y la resistencia defensiva del Congo. La selección sudamericana buscará monopolizar la posesión, mientras que los africanos intentarán cerrar espacios y aprovechar cualquier oportunidad para salir al contragolpe.

La paciencia podría convertirse en un factor determinante para romper un partido que promete ser muy disputado.

Pronóstico Colombia vs República Democrática del Congo

Sobre el papel, Colombia posee mayor talento ofensivo y más recursos individuales para desequilibrar el encuentro. Sin embargo, la actuación del Congo frente a Portugal dejó claro que será uno de los rivales más incómodos del grupo.

Se espera un compromiso táctico, físico y con pocas oportunidades claras de gol, donde la eficacia en las áreas puede marcar la diferencia.

La sensación es que Colombia tendrá el control territorial durante gran parte del encuentro, pero deberá trabajar mucho para encontrar espacios ante una defensa que ha demostrado ser una de las más sólidas del torneo.

Pronóstico: Victoria de Colombia 1-0.

Last modified: junio 23, 2026