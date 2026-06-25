Senegal vs Irak EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Written by: junio 25, 2026 Mundial 2026

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Senegal vs Irak

¡Se acabó el margen de error y hoy dos gigantes heridos se juegan la vida entera en una eliminatoria directa! Dos selecciones con exactamente cero puntos en la bolsa, la misma soga al cuello y noventa minutos donde el perdedor le dice adiós para siempre al torneo. Este viernes el Estadio de Toronto arderá con una final dramática: ¡Senegal e Irak se juegan la supervivencia en el Mundial! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros han perdido los dos partidos que han disputado, aun así, un triunfo este viernes podría darles el boleto como uno de los mejores terceros, por lo que igual la diferencia de goles es importante.

La selección de Senegal llega con una presión asfixiante sobre los hombros tras competir al máximo nivel pero caer derrotados 3-1 contra Francia y 3-2 ante Noruega. Los Leones de Teranga han mostrado una propuesta ultra ofensiva, pero su defensa ha sido un dolor de cabeza. 

En la otra cara de la moneda está Irak. El conjunto asiático ha sido claramente superado en sus debuts, encajando siete goles en total y mostrando serias debilidades en el fondo.

La gran batalla del encuentro se definirá por las bandas. El desequilibrante Ismaila Sarr, quien ya suma dos goles en esta Copa del Mundo, buscará aprovechar la velocidad para hacer trizas a los laterales iraquíes. 

El mediocampo de Senegal, liderado por el incansable Idrissa Gueye de 36 años, buscará ahogar la salida de Zidane Iqbal para evitar que alimente a la única y gran referencia ofensiva de Irak, el delantero Aymen Hussein.

Por la abismal diferencia técnica de sus plantillas y la urgencia de golear para mejorar su diferencia de goles, las apuestas ponen a Senegal como clara favorita, proyectando un trámite muy abierto de +2.5 goles, con un triunfo de los africanos de 3-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

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