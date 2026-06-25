Japón vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡DEFINIDO EL GRUPO F 🇳🇱🇳🇱🇳🇱!



Los Países Bajos cumplieron con los pronósticos venciendo 3-1 a Túnez para firmar la cima del sector F, con lo que se medirán a Marruecos en 16avos de final en Monterrey.



En el otro duelo, Japón y Suecia empataron a uno, con lo que Nipones avanzaron… pic.twitter.com/7WOTS9awTp — Fulbox (@fulboxOficial) June 26, 2026

¡Recibieron cinco goles en su último partido, se juegan la vida entera en el torneo y hoy se miden ante la defensa más disciplinada y peligrosa de toda Asia! Este jueves el imponente Estadio de Dallas arderá con un choque definitivo: ¡Japón y Suecia se enfrentan en una batalla a matar o morir por el boleto a la fase final. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Nipones llegan con 4 puntos ya clasificados, pero todavía intentando pelear, incluso, por la cima, mientras los Suecos tienen 3 unidades y solo el empate les aseguraría la clasificación.

La selección de Japón llega en un estado de forma espectacular: marchan segundos del grupo con 4 puntos tras sacarle un vibrante empate a dos a Países Bajos y pasarle por encima 4-0 a Túnez.

En la otra cara de la moneda está Suecia. Los dirigidos por Graham Potter maravillaron goleando 5-1 en su debut, pero encajaron una humillante manita de 5-1 ante los neerlandeses que dejó al descubierto gravísimas grietas en su defensa.

La gran batalla del partido se definirá en el área de Japón, donde los centrales Ko Itakura y Hiroki Ito tendrán la durísima misión de neutralizar el poderío físico del letal Viktor Gyökeres y la movilidad de Alexander Isak.

Suecia saldrá obligada a atacar con desesperación, lo que abrirá avenidas perfectas para que la inteligencia de Ritsu Dōan en la recuperación active las transiciones de Takefusa Kubo y Ayase Ueda por las bandas.

Por la desesperación de Suecia de ir al frente y el orden defensivo de los Samuráis Azules, las apuestas ponen a Japón como, proyectando un trámite sumamente cerrado de -2.5 goles con un triunfo nipón de 1-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 25, 2026