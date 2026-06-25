Written by: junio 25, 2026 Mundial 2026

Japón vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Japón vs Suecia

¡Recibieron cinco goles en su último partido, se juegan la vida entera en el torneo y hoy se miden ante la defensa más disciplinada y peligrosa de toda Asia! Este jueves el imponente Estadio de Dallas arderá con un choque definitivo: ¡Japón y Suecia se enfrentan en una batalla a matar o morir por el boleto a la fase final. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Nipones llegan con 4 puntos ya clasificados, pero todavía intentando pelear, incluso, por la cima, mientras los Suecos tienen 3 unidades y solo el empate les aseguraría la clasificación.

La selección de Japón llega en un estado de forma espectacular: marchan segundos del grupo con 4 puntos tras sacarle un vibrante empate a dos a Países Bajos y pasarle por encima 4-0 a Túnez. 

En la otra cara de la moneda está Suecia. Los dirigidos por Graham Potter maravillaron goleando 5-1 en su debut, pero encajaron una humillante manita de 5-1 ante los neerlandeses que dejó al descubierto gravísimas grietas en su defensa.

La gran batalla del partido se definirá en el área de Japón, donde los centrales Ko Itakura y Hiroki Ito tendrán la durísima misión de neutralizar el poderío físico del letal Viktor Gyökeres y la movilidad de Alexander Isak. 

Suecia saldrá obligada a atacar con desesperación, lo que abrirá avenidas perfectas para que la inteligencia de Ritsu Dōan en la recuperación active las transiciones de Takefusa Kubo y Ayase Ueda por las bandas.

Por la desesperación de Suecia de ir al frente y el orden defensivo de los Samuráis Azules, las apuestas ponen a Japón como, proyectando un trámite sumamente cerrado de -2.5 goles con un triunfo nipón de 1-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , , Last modified: junio 25, 2026
Túnez vs Países Bajos Previous Story
Túnez vs Países Bajos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026
Turquía vs Estados Unidos Next Story
Turquía vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Related Posts

Noruega vs Francia

Noruega vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Written by: junio 25, 2026

El Mundial 2026 nos regala uno de los encuentros más esperados de toda la fase de grupos. Este viernes, el Gillette Stadium de Boston...

Read More
Senegal vs Irak

Senegal vs Irak EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Written by: junio 25, 2026

¡Se acabó el margen de error y hoy dos gigantes heridos se juegan la vida entera en una eliminatoria directa! Dos selecciones con...

Read More
Paraguay vs Australia

Paraguay vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Written by: junio 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La fase de grupos del Mundial 2026...

Read More
Turquía vs Estados Unidos

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Written by: junio 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Ya están calificados, tienen...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *