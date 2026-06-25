Turquía vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡DEFINIDO EL GRUPO D 🔥🔥🔥!



Estados Unidos tuvo un amargo cierre de sector al caer 3-2 ante Turquía, aunque eso no modifica su primera posición y que se medirá a Bosnia en 16avos.



En el otro duelo, Paraguay y Australia pactaron el 0-0 que les da el boleto a ambos a la fase… pic.twitter.com/GMKn40XCeD — Fulbox (@fulboxOficial) June 26, 2026

¡Ya están calificados, tienen paso perfecto y hoy cierran la fase de grupos ante una selección eliminada que no ha metido un solo gol en todo el torneo siendo uno de los grandes fracasos de la Copa! Este jueves el espectacular SoFi Stadium de Los Ángeles arderá con el electrizante choque entre Estados Unidos y Turquía. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Norteamericanos tienen ya la clasificación y el liderato asegurado, los Europeos están matemáticamente eliminados de la competencia.

La selección estadounidense llega en un estado de forma espectacular: marchan punteros invictos con seis puntos tras golear 4-1 a Paraguay y despachar 2-0 a Australia, mostrando un orden táctico impecable.

En la otra cara de la moneda está Turquía. Sorprendentemente eliminados con cero puntos y cero goles a favor en 180 minutos, los dirigidos por Vincenzo Montella saldrán a jugar únicamente por la honra y el orgullo nacional.

El partido se definirá en un espectacular duelo en la mitad de la cancha. Tyler Adams y Weston McKennie tendrán la titánica misión de asfixiar la salida de Hakan Calhanoğlu, el motor creativo otomano.

Si logran cortarle los circuitos, anularán la conexión con el desequilibrante Arda Güler, abriendo espacios perfectos para que Folarin Balogun vuelva a castigar a velocidad a una frágil zaga defensiva turca que ha dejado muchísimas dudas en el fondo.

A pesar de las posibles rotaciones de Pochettino y la urgencia de Turquía de despedirse de forma digna, las apuestas colocan a Estados Unidos como favorito, proyectando un trámite sumamente cerrado con -2.5 goles en el marcador global y un ajustado triunfo estadounidense de 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 25, 2026