Noruega vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

El Mundial 2026 nos regala uno de los encuentros más esperados de toda la fase de grupos. Este viernes, el Gillette Stadium de Boston será escenario de un auténtico choque de gigantes cuando Noruega y Francia se enfrenten en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a las rondas eliminatorias.

Con seis puntos cada uno tras dos jornadas, noruegos y franceses llegan clasificados, pero el liderato del Grupo I sigue en disputa. Terminar en la primera posición podría representar un camino más favorable en la siguiente fase, por lo que ninguno estará dispuesto a regalar absolutamente nada.

Noruega llega encendida con el poder goleador de Haaland

La selección noruega se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Después de 28 años de ausencia mundialista, los escandinavos han regresado con una propuesta ofensiva espectacular que ya les permitió marcar siete goles en sus dos primeros compromisos.

Gran parte de ese éxito tiene nombre y apellido: Erling Haaland. El delantero noruego atraviesa un momento extraordinario y acumula cuatro anotaciones en el torneo, consolidándose como uno de los máximos candidatos a la Bota de Oro.

Además del poderío de su goleador estrella, Noruega cuenta con la creatividad de Martin Ødegaard y la velocidad desequilibrante de Antonio Nusa, dos futbolistas capaces de generar peligro constante en espacios abiertos.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los nórdicos. La defensa ha mostrado algunas vulnerabilidades importantes tras recibir tres goles en apenas dos partidos, algo que podría resultar fatal frente a un rival de la jerarquía francesa.

Francia mantiene el equilibrio de un candidato al título

Mientras Noruega destaca por su capacidad ofensiva, Francia ha encontrado un balance casi perfecto entre ataque y defensa.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega a este compromiso con seis goles anotados y apenas uno recibido, números que reflejan el enorme nivel competitivo que ha mostrado desde el arranque del campeonato.

Al frente aparece nuevamente Kylian Mbappé, quien también suma cuatro tantos en el torneo y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su velocidad, capacidad de definición y movilidad representan una amenaza constante para cualquier defensa.

Además, Francia cuenta con una estructura defensiva de élite encabezada por William Saliba y Dayot Upamecano, dos centrales que tendrán una misión tan compleja como determinante: contener a Haaland durante noventa minutos.

La clave estará en los espacios y las transiciones

Este partido promete convertirse en una batalla táctica de altísimo nivel.

Noruega buscará explotar la velocidad de sus extremos y encontrar a Haaland dentro del área, mientras que Francia intentará imponer su experiencia y castigar cada pérdida de balón con las aceleraciones de Mbappé.

El mediocampo también será fundamental. Martin Ødegaard tendrá la responsabilidad de conectar el juego ofensivo noruego, mientras que los franceses intentarán cortar sus líneas de pase para aislar a Haaland del resto del equipo.

Cada error defensivo podría ser decisivo en un encuentro donde sobran los futbolistas capaces de resolver una jugada con una sola acción individual.

Pronóstico Noruega vs Francia

Aunque Noruega ha demostrado ser una de las selecciones más peligrosas del campeonato, Francia parece llegar con un equipo más equilibrado y una plantilla con mayor experiencia en escenarios de máxima presión.

La presencia de Mbappé, la solidez defensiva de los galos y la profundidad de su banquillo podrían inclinar la balanza en un partido que promete emociones desde el primer minuto.

Pronóstico final:

Noruega 1-2 Francia

Se espera un encuentro abierto, intenso y con oportunidades para ambos equipos. Todo apunta a que veremos goles en las dos porterías, pero la calidad individual y la experiencia francesa podrían terminar marcando la diferencia para asegurar el liderato del Grupo I.

Last modified: junio 25, 2026