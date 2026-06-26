Written by: junio 26, 2026 Mundial 2026

Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Cabo Verde vs Arabia Saudita

¡La cenicienta del Mundial está a noventa minutos de firmar la hazaña más gloriosa de su historia o de quedar fuera en el último suspiro! Este viernes el Estadio de Houston arderá con una batalla final de eliminación directa: ¡La sorprendente Cabo Verde se juega la vida y el boleto a la fase final final frente a una Arabia Saudita obligada a ganar. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Africanos han sido la revelación del torneo sumando sendos empates, pero saben que perder este viernes sería su eliminación, mientras que para los Árabes el triunfo les da la clasificación.

Cabo Verde ha dejado a todo el planeta fútbol con la boca abierta tras robarle un empate a cero a la campeona España y un espectacular 2-2 a Uruguay, sumando dos puntos de oro que los tienen a un paso de los dieciseisavos. 

En cambio, Arabia Saudita llega herida. Los Halcones Verdes marchan al fondo del grupo con un solo punto y una dolorosa diferencia de goles de -4, lo que los obliga a salir a matar o morir.

El partido será un duelo de resistencia física contra desesperación ofensiva. Cabo Verde plantará un bloque defensivo muy compacto comandado por su experimentado arquero Vozinha, intentando suplir la sensible baja por expulsión de Sidny Lopes. 

Arabia Saudita buscará adueñarse de la media cancha con el regreso de Mohamed Kanno, intentando habilitar a su peligroso ariete Firas Al-Buraikan y a la magia del legendario Salem Al-Dawsari.

Por la tremenda solidez defensiva que han mostrado los africanos y la tremenda presión que cargan los árabes, las apuestas proyectan un partido sumamente cerrado de -2.5 goles en total, perfilando una victoria 1-0 de Cabo Verde que les daría el boleto a la fase final. ¿Cuál es tu pronóstico?

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