Nueva Zelanda vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en territorio de máxima tensión y este viernes Vancouver será escenario de uno de los partidos más cargados de presión de toda la jornada. Bélgica, una selección construida para competir entre las mejores del planeta, se encuentra al borde de un fracaso mayúsculo y necesita derrotar a Nueva Zelanda para evitar una eliminación que sería devastadora. Del otro lado, los All Whites llegan con la oportunidad más grande de su historia reciente: ganar y pelear por un boleto a la fase final.

El panorama es tan simple como cruel. Los Diablos Rojos apenas suman dos puntos tras dos actuaciones decepcionantes, por lo que no tienen margen de error. Nueva Zelanda, con una unidad menos, también sabe que un empate sirve de muy poco y que el triunfo es la única vía realista para soñar con la clasificación. La mesa está puesta para un partido tenso, emocional y con dos equipos obligados a jugar al límite.

Bélgica, bajo una presión brutal tras dos partidos sin convencer

La selección belga llega a esta última jornada de la fase de grupos con más dudas que certezas. Lejos de la imagen dominante que se esperaba de una plantilla llena de talento, el conjunto europeo ha dejado una sensación preocupante tras empatar 1-1 frente a Egipto y firmar un opaco 0-0 contra Irán. Los resultados, pero sobre todo el funcionamiento, han colocado al equipo contra la pared.

La obligación de ganar ha convertido este duelo en una auténtica prueba de carácter para una generación que lleva años conviviendo con la etiqueta de favorita, pero que sigue persiguiendo una actuación realmente memorable en la Copa del Mundo. El peso de la historia reciente, las expectativas y la presión mediática hacen que Bélgica llegue a Vancouver sin red de protección: o responde, o el golpe será monumental.

Para este compromiso, Rudi Garcia recupera a una pieza desequilibrante como Jérémy Doku, un futbolista capaz de romper partidos desde el uno contra uno y generar ventajas constantes por banda. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La expulsión de Nathan Ngoy obliga al cuerpo técnico a recomponer la defensa, y Arthur Theate apunta a asumir un papel importante en una zaga que no puede permitirse más errores.

En la mitad del campo, la responsabilidad volverá a recaer en Kevin De Bruyne, el cerebro absoluto del equipo. Su capacidad para acelerar, filtrar balones y manejar el ritmo del encuentro será determinante para activar a Romelu Lukaku, quien necesita aparecer con contundencia en el momento más delicado del torneo para su selección.

Nueva Zelanda, ante la oportunidad más grande de su historia reciente

Del otro lado aparece una selección que, sin tener el cartel ni la profundidad de Bélgica, llega con la ilusión intacta y con la posibilidad de firmar una noche inolvidable. Nueva Zelanda suma un punto después de empatar 2-2 con Irán y caer 3-1 frente a Egipto, resultados que la obligan a salir a competir con valentía si quiere meterse en la conversación por el pase a la siguiente ronda.

Los All Whites entienden perfectamente el tamaño del reto. Nunca han sido una selección acostumbrada a este tipo de escenarios, pero precisamente por eso el partido adquiere un valor enorme. No tienen nada que perder y sí muchísimo que ganar. Si logran resistir la presión inicial y mantener el duelo vivo durante buena parte del encuentro, el nerviosismo belga puede abrir una ventana para la sorpresa.

Su plan parece bastante claro: protegerse con un bloque defensivo muy compacto, cerrar espacios interiores y apostar por el juego directo cada vez que recuperen la pelota. En ese guion, la velocidad de Elijah Just y la fortaleza aérea de Chris Wood serán las principales armas ofensivas para castigar cualquier desconexión de la defensa europea.

Las claves del partido: posesión belga contra resistencia neozelandesa

En la previa, el encuentro se perfila como un partido de dominio territorial casi absoluto para Bélgica. El conjunto europeo tendrá la pelota, instalará a sus mediocampistas en campo rival y buscará abrir el bloque neozelandés con paciencia, movilidad y cambios de ritmo. La pregunta no es tanto si Bélgica controlará la posesión, sino si será capaz de transformar ese control en ocasiones claras y goles.

Ahí es donde el regreso de Doku puede marcar una diferencia importante. Su capacidad para desbordar y generar superioridades en banda podría ser el recurso ideal para romper un partido que, por momentos, promete ser muy trabado. También será vital la presencia de Lukaku en el área, especialmente si Bélgica termina recurriendo con frecuencia a centros laterales o balones filtrados en espacios reducidos.

Para Nueva Zelanda, la clave estará en resistir sin perder el orden. Si el equipo oceánico logra mantener el cero durante un largo tramo, el peso de la ansiedad podría empezar a jugarle en contra a Bélgica. Cada minuto sin gol aumentará la tensión en la selección europea, y ahí aparecerá la opción de dañar a la contra o en alguna jugada a balón parado.

Pronóstico Bélgica vs Nueva Zelanda: los Diablos Rojos parten como favoritos

Nueva Zelanda tiene argumentos para competir, sobre todo si logra ensuciar el partido y llevarlo a un terreno de fricción, pero sostener ese nivel defensivo durante noventa minutos ante un rival obligado a ganar parece una tarea extremadamente compleja. La sensación es que Bélgica sufrirá por momentos, pero terminará encontrando espacios y resolviendo el encuentro por pura calidad.

Pronóstico final

Bélgica 3-1 Nueva Zelanda

Se espera un duelo intenso, con una Bélgica lanzada al frente desde el arranque y una Nueva Zelanda dispuesta a resistir y aprovechar cualquier error. El escenario apunta a un partido con goles y a una reacción belga en el momento más crítico, suficiente para seguir con vida en el Mundial y evitar un fracaso prematuro.

Last modified: junio 26, 2026