Egipto vs Irán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡La estrella más grande de África está a solo noventa minutos de romper una terrible maldición de 36 años, o de ser devorado por un muro defensivo que acaba de frenar en seco a la mismísima selección de Bélgica! Este viernes el Lumen Field de Seattle arderá con una final dramática en el Grupo G: ¡Egipto e Irán se juegan el todo por el todo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Faraones ya están clasificados con 4 puntos, pero todavía buscando una mejor posición, mientras que los Persas tienen dos unidades, por lo que necesitan volver a sumar.

La selección de Egipto llega como líder del sector con cuatro puntos y el ánimo por las nubes, tras rescatar un valioso empate ante los belgas y derrotar con muchísima autoridad 3-1 a Nueva Zelanda.

Del otro lado llega la durísima selección de Irán. Marchan invictos con dos puntos tras secar por completo a Bélgica en un heroico empate a cero, pero saben perfectamente que hoy un solo punto podría no ser suficiente, aunque sí podrías darles el boleto dependiendo del resto de resultados de la jornada.

El partido será una batalla de resistencia táctica total. Egipto mantendrá su propuesta ofensiva guiada por un Mohamed Salah en estado de gracia, quien ya presume un gol y dos asistencias en el torneo, buscando asociarse con la velocidad de Omar Marmoush.

Irán replegará un bloque bajo sumamente rocoso liderado por el veterano arquero Beiranvand, intentando cortar los circuitos creativos de los Faraones para lanzar contragolpes letales buscando la contundencia de Mehdi Taremi.

Por la inercia ganadora de los africanos y la necesidad de Irán de arriesgar e ir al frente en la segunda mitad, los expertos proyectan un partido sumamente disputado pero con goles en ambas porterías, perfilando una victoria de Egipto de 2-1 que los clasifica como líderes absolutos. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 26, 2026