Argelia vs Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡CONCLUYE LA FASE DE GRUPOS 🇦🇷 🇦🇹 🇩🇿!



Argentina cumplió venciendo sin problemas 3-1 a Jordania en un partido de trámite ya que tenían el liderato del sector asegurado, pero Leo Messi aportó uno para alejarse en la cima del goleo. La Albiceleste se medirá a Cabo Verde en 16avos… pic.twitter.com/VPDje2ajau — Fulbox (@fulboxOficial) June 28, 2026

¡Se acabó por completo el margen de error, las matemáticas son sumamente crueles y hoy una de estas dos escuadras se despedirá del Mundial de forma definitiva! Este sábado el imponente Estadio Arrowhead arderá con una final absoluta en el Grupo J: ¡Argelia y Austria chocan frente a frente en un duelo de eliminación directa donde el empate les daría el boleto, pero no pueden especular. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan con 3 unidades, por lo que con un empate estarían clasificados, sin embargo una derrota podría complicarlos.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, se sacudió las dudas tras vencer con mucha garra 2-1 a Jordania, pero su diferencia de goles de -2 los obliga a buscar la victoria.

Enfrente estará la física selección de Austria, que tras dar un baño de realidad al caer 2-0 ante Argentina, buscará imponer su ritmo demoledor desde el pitazo inicial.

El partido será una batalla de alta intensidad táctica y física. Toda la estructura de Argelia dependerá de que Riyad Mahrez y Mohamed Amoura logren desbordar por las bandas para alimentar de balones a Amine Gouiri.

Sin embargo, la tarea no será nada sencilla: Austria plantará un mediocampo de hierro con Konrad Laimer y Marcel Sabitzer para cortar los circuitos creativos, mientras que el histórico Marko Arnautović buscará destrozar el juego aéreo de la zaga argelina.

Por la tremenda profundidad de su plantel y la experiencia de sus piezas en la élite de la Bundesliga, las apuestas colocan a Austria como favorita. Proyectamos un trámite de ida y vuelta muy abierto de +2.5 goles, perfilando una victoria de los europeos por 2-1. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 27, 2026