Países Bajos vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡MARRUECOS ELIMINA A LOS PAÍSES BAJOS 🇲🇦🇲🇦🇲🇦!



Después de un cerrado empate 1-1 en 120 minutos, Marruecos se repuso para vencer a Países Bajos desde los 11 pasos firmando su boleto a octavos de final donde se medirá a Canadá.



Se consumó la "venganza" de México al ver caer… pic.twitter.com/l3yPz5hqZy — Fulbox (@fulboxOficial) June 30, 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 nos regalan uno de los enfrentamientos más atractivos de la ronda. Países Bajos y Marruecos llegan como líderes de sus respectivos grupos con siete puntos, por lo que este duelo en el Estadio BBVA de Monterrey promete ser una auténtica batalla táctica por un lugar en los octavos de final.

La selección neerlandesa presume uno de los ataques más explosivos del torneo, mientras que los Leones del Atlas vuelven a demostrar que son una de las escuadras más difíciles de vencer cuando se trata de partidos de alta exigencia.

Países Bajos llega con una ofensiva demoledora

El conjunto dirigido por Ronald Koeman ha cumplido con las expectativas durante la fase de grupos. Con diez goles anotados en apenas tres partidos, la «Naranja Mecánica» se consolidó como una de las selecciones más peligrosas del campeonato gracias a un fútbol dinámico, ofensivo y muy efectivo en el último tercio del campo.

La velocidad de Cody Gakpo y la potencia de Brian Brobbey han sido determinantes para abrir defensas rivales, mientras que Frenkie de Jong continúa siendo el futbolista encargado de marcar el ritmo del equipo desde el mediocampo.

Ahora, el reto será mantener esa contundencia frente a una de las defensas más organizadas del Mundial.

Marruecos busca dar otro golpe sobre la mesa

La selección marroquí vuelve a confirmar que su brillante actuación en torneos recientes no fue casualidad. Después de terminar invicta la fase de grupos con siete puntos, Marruecos llega con la confianza por las nubes tras sumar un valioso empate frente a Brasil y demostrar nuevamente su enorme capacidad para competir contra cualquier rival.

El conjunto africano basa gran parte de su éxito en el equilibrio colectivo. Achraf Hakimi lidera una defensa muy sólida, mientras que Brahim Díaz aporta creatividad para conectar con Ismael Saibari, quien atraviesa un gran momento ofensivo tras convertirse en uno de los máximos anotadores del torneo.

Un duelo de velocidad, presión y contragolpes

El encuentro promete convertirse en un interesante choque de estilos. Países Bajos intentará monopolizar la posesión y acelerar el juego con constantes cambios de ritmo, mientras Marruecos apostará por mantener un bloque compacto y aprovechar cada recuperación para lanzar ataques rápidos.

La batalla en el mediocampo será determinante. Si Frenkie de Jong consigue imponer condiciones, los neerlandeses tendrán mayores opciones de generar peligro. En cambio, si Marruecos logra cerrar los espacios y explotar la velocidad de sus transiciones, podría poner en serios problemas a una defensa europea que no siempre ha mostrado la misma solidez que su ataque.

Pronóstico Países Bajos vs Marruecos

Todo apunta a uno de los partidos más equilibrados de los dieciseisavos de final. La calidad ofensiva de Países Bajos contrasta con la disciplina táctica y la fortaleza defensiva de Marruecos, ingredientes que anticipan un encuentro muy disputado de principio a fin.

Nuestro pronóstico apunta a una victoria de Marruecos por 2-1, en un compromiso donde los africanos podrían aprovechar los espacios que deje la selección neerlandesa al buscar constantemente el arco rival. Además, el mercado de Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles luce como una opción atractiva considerando el potencial ofensivo de ambos conjuntos.

Pronóstico: Países Bajos 1-2 Marruecos.

Last modified: junio 29, 2026