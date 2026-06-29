Francia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 nos regalan un enfrentamiento de alto voltaje entre dos selecciones con realidades muy distintas. Francia llega como una de las grandes favoritas al título tras completar una fase de grupos impecable, mientras que Suecia buscará dar la gran sorpresa y eliminar a uno de los candidatos más sólidos del torneo.

Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé atravesando un momento extraordinario, los franceses parten con ventaja, aunque el poder ofensivo sueco promete mantener el partido abierto.

Francia llega como una máquina ofensiva

La selección dirigida por Didier Deschamps ha sido una de las más dominantes del campeonato. Los galos finalizaron la fase de grupos con paso perfecto gracias a sus victorias sobre Noruega, Senegal e Irak, registrando diez goles a favor y apenas dos en contra.

Además de los resultados, Francia ha impresionado por su volumen ofensivo. El equipo genera constantes ocasiones de peligro, domina la posesión y mantiene una presión alta que obliga a sus rivales a cometer errores cerca de su propia área.

Gran parte de ese éxito pasa por el espectacular nivel de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes llegan a esta eliminatoria con cuatro goles cada uno y lideran una delantera que ha sido prácticamente imparable.

Suecia busca dar el golpe

El conjunto dirigido por Graham Potter logró avanzar como uno de los mejores terceros, aunque su recorrido en la fase de grupos dejó sensaciones encontradas.

Los suecos mostraron su mejor versión en la contundente victoria frente a Túnez, pero también exhibieron importantes problemas defensivos durante la goleada sufrida ante Países Bajos. Finalmente, el empate frente a Japón les permitió asegurar su presencia en la fase eliminatoria.

Ahora afrontan un reto mucho mayor frente a una selección francesa que atraviesa un momento de forma excepcional.

La clave estará en las defensas

Suecia intentará competir desde el orden táctico y las transiciones rápidas. Alexander Isak y Viktor Gyökeres serán las principales armas para atacar los espacios y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

Sin embargo, las dudas físicas de Isak Hien y Victor Lindelöf podrían convertirse en un problema importante para una defensa que ya recibió siete goles durante la fase de grupos.

Francia intentará explotar precisamente esa fragilidad. Con la creatividad de Antoine Griezmann en la generación de juego, la movilidad de Dembélé y la velocidad de Mbappé, los franceses buscarán atacar constantemente los espacios y desgastar a la zaga sueca desde el primer minuto.

Pronóstico Francia vs Suecia

Sobre el papel, Francia parte como clara favorita para avanzar a los octavos de final. Su equilibrio colectivo, la profundidad de su plantilla y el extraordinario momento que viven sus principales figuras ofensivas le otorgan una ventaja importante.

Suecia tiene talento suficiente para generar peligro mediante el contragolpe, especialmente con Isak y Gyökeres, pero necesitará firmar un partido prácticamente perfecto en defensa para mantener opciones de clasificación.

Pronóstico: Francia 3-1 Suecia.

Last modified: junio 29, 2026