Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los cruces más atractivos de esta ronda. Costa de Marfil y Noruega medirán fuerzas este martes en el Estadio de Dallas, Texas, en un duelo entre dos selecciones que han sorprendido por su rendimiento y que sueñan con seguir haciendo historia.

Los marfileños llegan tras firmar la mejor actuación mundialista de su historia, mientras que los noruegos cuentan con uno de los ataques más explosivos del torneo, liderado por un Erling Haaland que llega completamente descansado para este compromiso.

Costa de Marfil quiere seguir escribiendo su historia

La selección dirigida por Emerse Faé ha dado un paso importante en el escenario internacional al clasificarse por primera vez a las rondas de eliminación directa de una Copa del Mundo. Los «Elefantes» construyeron su clasificación gracias a un fútbol ordenado, intensidad defensiva y una gran capacidad para aprovechar sus oportunidades.

Las victorias por 1-0 sobre Ecuador y 2-0 frente a Curazao demostraron la solidez del conjunto africano, mientras que la derrota por la mínima ante Alemania dejó buenas sensaciones pese al resultado. Costa de Marfil ha confirmado que puede competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Noruega recupera a su principal arma ofensiva

Los Vikingos llegan con argumentos de sobra para ilusionarse. Su poder ofensivo ha sido uno de los más destacados del campeonato, con ocho goles anotados durante la fase de grupos y un promedio superior a dos tantos por encuentro.

El técnico Ståle Solbakken tomó una decisión estratégica en la última jornada al reservar a Erling Haaland y Antonio Nusa frente a Francia, pensando exclusivamente en este compromiso de eliminación directa. Ambos futbolistas llegan con el físico al máximo para liderar un ataque que buscará imponer condiciones desde los primeros minutos.

Un partido que promete goles

El encuentro enfrentará dos estilos bien definidos. Noruega intentará adueñarse del balón y aprovechar la potencia física de Haaland junto con la creatividad de Martin Ødegaard para generar constantes oportunidades de peligro.

Costa de Marfil, por su parte, buscará mantenerse ordenada defensivamente y explotar la velocidad de sus transiciones ofensivas, una fórmula que le permitió competir con éxito durante la fase de grupos. La velocidad de sus extremos y la fortaleza física de sus mediocampistas pueden convertirse en un serio problema para una defensa noruega que ha recibido al menos un gol en cada uno de sus partidos del torneo.

Precisamente esa fragilidad defensiva representa una de las principales incógnitas para los europeos, que necesitarán mejorar su concentración si quieren evitar sorpresas.

Pronóstico Costa de Marfil vs Noruega

Todo apunta a uno de los partidos más entretenidos de los dieciseisavos de final. Ambos equipos cuentan con argumentos ofensivos suficientes para generar ocasiones de peligro y llegan con la confianza de haber superado una complicada fase de grupos.

La presencia de un Erling Haaland completamente descansado puede marcar la diferencia en un encuentro muy equilibrado. Por ello, el pronóstico favorece ligeramente a Noruega, aunque Costa de Marfil tiene las herramientas necesarias para competir hasta el último minuto.

Pronóstico: Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Last modified: junio 29, 2026