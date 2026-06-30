Inglaterra vs Congo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 enfrenta a dos selecciones que llegan con historias completamente distintas. Inglaterra parte como una de las candidatas al título, mientras que la República Democrática del Congo se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo y sueña con protagonizar otro batacazo histórico.

El duelo de dieciseisavos de final promete emociones en el estadio de Atlanta, donde los ingleses buscarán imponer su jerarquía frente a un conjunto africano que ya demostró que puede competir contra cualquiera.

Inglaterra quiere confirmar su candidatura

La selección dirigida por Thomas Tuchel avanzó como líder invicta de su grupo después de firmar una sólida fase inicial. Los Tres Leones derrotaron con autoridad a Croacia y Panamá, además de rescatar un empate sin goles frente a Ghana en un partido muy disputado.

Aunque Inglaterra ha mostrado un enorme potencial ofensivo, también dejó claro que puede sufrir ante equipos bien organizados defensivamente, una situación que buscará aprovechar el conjunto congoleño.

Con futbolistas como Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka, el equipo británico cuenta con argumentos suficientes para marcar diferencias en cualquier momento del encuentro.

La República Democrática del Congo quiere seguir haciendo historia

Después de 52 años de ausencia en una Copa del Mundo, la República Democrática del Congo ha sorprendido al instalarse en los dieciseisavos de final gracias a un rendimiento muy competitivo.

El equipo dirigido por Sébastien Desabre empató ante Portugal en su debut y posteriormente consiguió una convincente victoria sobre Uzbekistán, consolidando una identidad basada en el orden defensivo, la intensidad física y las rápidas transiciones ofensivas.

Los Leopardos llegan sin presión y con la confianza de haber demostrado que pueden competir frente a selecciones de mayor tradición.

La clave estará en el mediocampo

Uno de los duelos más importantes del partido se vivirá en la zona central. Declan Rice será el encargado de darle equilibrio a Inglaterra, recuperar balones y distribuir el juego para conectar con Jude Bellingham, quien tendrá libertad para incorporarse al ataque y generar superioridad entre líneas.

Harry Kane volverá a ser la principal referencia ofensiva del conjunto inglés y buscará aumentar su cuota goleadora en el torneo.

Por el lado africano, Moutoussamy y Noah Sadiki tendrán la responsabilidad de cerrar espacios en el mediocampo y dificultar la circulación inglesa, mientras que Yoane Wissa será la principal amenaza al contragolpe gracias a su velocidad y capacidad para atacar los espacios.

Pronóstico Inglaterra vs República Democrática del Congo

Sobre el papel, Inglaterra cuenta con una plantilla de mayor calidad y experiencia para afrontar este tipo de compromisos. Sin embargo, la República Democrática del Congo ya dejó claro durante la fase de grupos que sabe competir frente a rivales de primer nivel y no regalará absolutamente nada.

Se espera un partido intenso, con los ingleses dominando la posesión y el conjunto africano apostando por transiciones rápidas para intentar sorprender.

Pronóstico: Inglaterra 3-1 República Democrática del Congo.

Last modified: junio 30, 2026