Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡Un gigante de 40 años que se niega a morir busca silenciar a todo un país entero en su propio estadio de mil millones de dólares! Este miércoles el imponente domo de San Francisco arderá con los 16avos de final entre Estados Unidos y la sorprendente Bosnia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Norteamericanos buscarán aprovechar su localía, sin embargo los Bosnios llegan sin nada que perder listos para apagar la fiesta.

El conjunto de Mauricio Pochettino llega como amplio favorito tras amarrar su clasificación con paso demoledor, sumando 6 goles a favor en sus primeros 3 partidos. Las Barras y las Estrellas quieren sacudirse el último tropiezo ante Turquía y demostrar por qué son contendientes en casa.

Sin embargo, enfrente está Bosnia. Los dragones europeos demostraron una resiliencia espectacular y amarraron su boleto histórico tras golear con mucha categoría 3-1 a Catar.

El partido promete ser un choque sumamente físico y veloz en las áreas! Toda la estructura ofensiva de Estados Unidos dependerá de la creatividad de un Christian Pulisic que llega encendido para asistir a Folarin Balogun.

Pero cuidado, porque Bosnia colgará el camión atrás con Sead Kolašinac a la cabeza, buscando cortar los circuitos y lanzar un latigazo directo para el eterno Edin Džeko, quien a sus 40 años sigue siendo un depredador letal.

Por la tremenda pegada colectiva y la enorme ventaja de la localía, las apuestas colocan a Estados Unidos como favorita. Proyectamos un trámite cerrado de -2.5 goles, perfilando una victoria local 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 1, 2026