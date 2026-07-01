Bélgica vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡BÉLGICA AVANZA EN TIEMPOS EXTRA 🇧🇪🇧🇪🇧🇪!



Senegal ganaba 2-0, hasta el 86' que apareció Romelu Lukaku para acercar a Bélgica, 3 minutos después Youri Tielemans puso el 2-2 que nos mandó a los tiempos extra, ahí, otra vez apareció Tielemans desde el punto penal para darle a… pic.twitter.com/vtDMnpvrNu — Fulbox (@fulboxOficial) July 1, 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 nos presentan uno de los enfrentamientos más atractivos de la ronda. Bélgica y Senegal llegan con confianza tras cerrar la fase de grupos con actuaciones contundentes, pero solo uno podrá seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.

Los Diablos Rojos intentarán confirmar su candidatura al título, mientras que los campeones de África buscarán prolongar su gran momento y dar otro golpe sobre la mesa en un torneo que no ha dejado de ofrecer sorpresas.

Bélgica quiere dejar atrás los fantasmas del pasado

La selección dirigida por Rudi Garcia encontró su mejor versión en el cierre de la fase de grupos. Después de un inicio irregular, Bélgica aseguró su clasificación con una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda, recuperando confianza y mostrando el enorme potencial ofensivo de su plantilla.

El objetivo ahora es demostrar que el fracaso vivido en Qatar 2022 quedó atrás. Con una generación llena de talento y experiencia, los europeos saben que los partidos de eliminación directa exigen máxima concentración desde el primer minuto.

Kevin De Bruyne volverá a ser el encargado de manejar el ritmo del encuentro, mientras que Romelu Lukaku buscará imponer su potencia física dentro del área para marcar diferencias frente a la defensa africana.

Senegal llega lanzado tras una exhibición ofensiva

Los Leones de la Teranga supieron reaccionar a tiempo después de un complicado inicio de torneo. La goleada por 5-0 sobre Irak les devolvió la confianza y confirmó que el campeón africano sigue siendo uno de los equipos más peligrosos cuando encuentra espacios para atacar.

El conjunto senegalés combina velocidad, fortaleza física y una gran capacidad para explotar las transiciones ofensivas, cualidades que podrían complicar seriamente a una defensa belga que ha mostrado algunas dudas durante el campeonato.

Con Sadio Mané liderando el ataque, Senegal buscará aprovechar cualquier error para sorprender a uno de los favoritos del torneo.

Un duelo de mucha intensidad

Todo apunta a un partido de ritmo elevado. Bélgica intentará monopolizar la posesión del balón a través de Kevin De Bruyne, buscando filtrar pases entre líneas para que Lukaku pueda generar peligro cerca del arco rival.

Senegal, por su parte, apostará por un planteamiento más vertical. La velocidad de Sadio Mané y la potencia de sus atacantes serán fundamentales para castigar los espacios que puedan dejar los laterales belgas cuando se incorporen al ataque.

La batalla en el mediocampo también será determinante, ya que quien logre imponer su ritmo tendrá muchas opciones de controlar el desarrollo del encuentro.

Pronóstico Bélgica vs Senegal

Se espera uno de los partidos más equilibrados de los dieciseisavos de final. Bélgica cuenta con mayor experiencia internacional y futbolistas de enorme calidad, pero Senegal atraviesa un gran momento anímico y ha demostrado que tiene argumentos para competir frente a cualquier rival.

La capacidad ofensiva de ambos equipos hace pensar en un encuentro abierto, con oportunidades en ambas áreas y constantes transiciones.

Pronóstico: Senegal 2-1 Bélgica.

Last modified: julio 1, 2026