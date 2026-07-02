Suiza vs Argelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡Un estratega que conoce hasta el último secreto de su rival busca romper una maldición de 72 años y consumar la traición más dolorosa del torneo! Este jueves la cancha arderá con los dieciseisavos de final entre Suiza y Argelia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un choque donde los Suizos son favoritos, sin embargo se enfrentan a un DT que los dirigió por 7 años y eso podría cambiarlo todo.

Suiza llega en plan grande tras dominar invicta el Grupo B, mostrando un ritmo impecable tras golear 4-1 a Bosnia y derrotar 2-1 a Canadá en el duelo por el liderato.

Del otro lado están los Zorros del Desierto. El equipo de Vladimir Petkovic avanzó con el corazón en la mano tras un caótico empate a tres goles contra Austria, confirmando que tienen un ataque sumamente explosivo pero una defensa de papel que ha recibido seis goles.

¡El partido será un monólogo de paciencia táctica! Suiza apostará por adueñarse de la medular gracias al colmillo de su capitán Granit Xhaka, con 146 partidos internacionales, buscando habilitar a su joven sensación de 20 años, Johan Manzambi, quien lleva tres goles en el torneo.

Argelia intentará replegarse para evitar los latigazos suizos, confiando todas sus fichas a la magia de Riyad Mahrez y la explosiva velocidad de Mohamed Amoura.

Por la tremenda solidez defensiva de los europeos y su mayor experiencia en partidos calientes, las apuestas colocan a Suiza como favorita. Proyectamos un duelo cerrado de -2.5 goles, perfilando un triunfo suizo de 1-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 2, 2026