Paraguay vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 nos presentan un choque de estilos completamente opuestos. Francia, una de las máximas candidatas al título, se enfrenta a una Paraguay que ha construido su histórica campaña a partir del orden defensivo, la entrega y una enorme capacidad para sufrir.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia será el escenario donde la potencia ofensiva de Les Bleus buscará romper el muro de una Albirroja que ya dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales.

Francia llega como una de las grandes favoritas

La selección dirigida por Didier Deschamps atraviesa un momento espectacular. Después de completar una fase de grupos perfecta, confirmó su candidatura al título con una sólida victoria por 3-0 sobre Suecia en los dieciseisavos de final.

Los franceses llegan con una ofensiva que asusta a cualquiera, generando una enorme cantidad de oportunidades de gol y manteniendo un ritmo muy alto durante los 90 minutos. Kylian Mbappé continúa liderando el ataque con actuaciones determinantes, acompañado por el desequilibrio de Ousmane Dembélé y la velocidad de Bradley Barcola.

Su capacidad para atacar por distintos sectores del campo convierte a Francia en uno de los equipos más difíciles de contener en este Mundial.

Paraguay vuelve a demostrar su espíritu competitivo

Pocos imaginaban a la Albirroja en esta instancia, pero el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro ha vuelto a demostrar que la disciplina táctica puede competir contra cualquier talento individual.

Tras una extenuante batalla de 120 minutos frente a Alemania, Paraguay consiguió una clasificación memorable al imponerse en la tanda de penales, consolidando una identidad basada en el esfuerzo colectivo y la solidez defensiva.

El liderazgo de José Canale en la zaga y la velocidad de Julio Enciso como principal arma ofensiva serán fundamentales para intentar sorprender nuevamente a uno de los favoritos al campeonato.

Un ataque constante contra un bloque defensivo

El desarrollo del encuentro parece claro desde el inicio. Francia asumirá completamente el protagonismo, monopolizando la posesión y buscando abrir espacios mediante la movilidad de Mbappé, Dembélé y Barcola.

Paraguay apostará por un bloque muy compacto, reduciendo al mínimo los espacios entre líneas y esperando una recuperación para lanzar rápidos contragolpes liderados por Enciso.

La resistencia física paraguaya será puesta a prueba después del enorme desgaste acumulado en la ronda anterior.

Pronóstico Francia vs Paraguay

Francia llega con mayor profundidad de plantilla, mejor momento futbolístico y un potencial ofensivo difícil de igualar. Paraguay ha demostrado ser uno de los equipos más competitivos del torneo, pero el esfuerzo realizado frente a Alemania podría terminar pasando factura.

Se espera una intensa resistencia inicial de la Albirroja, aunque el talento francés debería marcar diferencias con el paso de los minutos.

Pronóstico: Francia 3-0 Paraguay.

Last modified: julio 3, 2026