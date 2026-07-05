México vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

El Mundial 2026 vivirá uno de sus partidos más esperados cuando México e Inglaterra se enfrenten por un boleto a los cuartos de final. El Estadio Azteca será el escenario de un duelo cargado de historia, donde más de 80,000 aficionados impulsarán al Tricolor en busca de una noche inolvidable.

La Selección Mexicana llega invicta y sin recibir un solo gol en todo el torneo, mientras que los Tres Leones aterrizan en la capital mexicana con la obligación de superar uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial: la altura del Coloso de Santa Úrsula.

México llega en su mejor momento

El equipo dirigido por Javier Aguirre atraviesa una de las mejores actuaciones mundialistas de su historia reciente. Cuatro victorias consecutivas, nueve goles a favor y una defensa impenetrable respaldan el gran momento del Tricolor.

El orden defensivo ha sido la principal fortaleza de México, con una línea que ha neutralizado a todos sus rivales hasta ahora. A ello se suma la irrupción del joven Gilberto Mora, quien con apenas 17 años se ha ganado un lugar como titular gracias a su talento y personalidad.

En ataque, Julián Quiñones y Raúl Jiménez continúan siendo las principales referencias ofensivas de una selección que ha sabido combinar intensidad, equilibrio y eficacia.

Inglaterra confía en su poder ofensivo

La selección dirigida por Thomas Tuchel tuvo que emplearse a fondo para eliminar a la República Democrática del Congo, consiguiendo el pase gracias a un doblete de Harry Kane, quien sigue firme en la lucha por la Bota de Oro del torneo.

Los ingleses cuentan con una de las plantillas más valiosas del Mundial, liderada por figuras como Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka, capaces de resolver cualquier partido con una acción individual.

Sin embargo, la visita al Estadio Azteca representa un desafío completamente distinto por las condiciones físicas que impone la altitud de la Ciudad de México.

La altura podría marcar la diferencia

Uno de los factores más importantes del encuentro será el desgaste físico. Jugar a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar exige un esfuerzo adicional, especialmente para selecciones poco acostumbradas a estas condiciones.

México buscará imprimir un ritmo intenso desde el inicio, presionando la salida inglesa y obligando a los europeos a realizar un desgaste constante.

Por su parte, Inglaterra intentará controlar la posesión con Jude Bellingham y reducir el ritmo del partido para administrar mejor el esfuerzo físico.

Pronóstico México vs Inglaterra

Todo apunta a uno de los encuentros más cerrados e intensos de los octavos de final. Inglaterra posee una enorme calidad individual, pero México llega con una confianza extraordinaria, una defensa impecable y el respaldo de un Estadio Azteca completamente entregado.

La igualdad podría mantenerse durante gran parte del encuentro, aunque el desgaste físico podría terminar favoreciendo al conjunto mexicano en el tiempo suplementario.

Pronóstico: México 2-1 Inglaterra (después de tiempos extra).

Last modified: julio 5, 2026