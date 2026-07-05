Portugal vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 nos regalan uno de los partidos más esperados del torneo. Portugal y España protagonizarán un nuevo capítulo del histórico derbi ibérico en un duelo donde no hay margen de error: el ganador avanzará a los cuartos de final y el perdedor pondrá fin a su sueño mundialista.

El AT&T Stadium de Dallas será testigo de un enfrentamiento que reúne a dos selecciones candidatas al título, con el último gran reto de Cristiano Ronaldo frente a una España que presume la mejor defensa del campeonato.

Portugal quiere prolongar el último sueño de Cristiano

La selección dirigida por Roberto Martínez llega con la confianza renovada tras eliminar a Croacia en un dramático encuentro que se definió en los últimos instantes. Los lusos sobrevivieron gracias a una ajustada victoria por 2-1, después de que un gol croata en el tiempo agregado fuera invalidado por la tecnología del balón.

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista al marcar su primer gol en una fase de eliminación directa de este Mundial y, con 41 años, buscará seguir liderando a Portugal en la lucha por el único gran título que falta en su carrera.

A su alrededor, Bruno Fernandes, Vitinha y Rafael Leão serán fundamentales para generar el fútbol ofensivo que necesita el conjunto portugués.

España llega como una de las selecciones más sólidas

La Furia Roja atraviesa uno de los mejores momentos del torneo. El equipo de Luis de la Fuente avanzó con autoridad tras superar 3-0 a Austria, manteniendo además un impresionante registro defensivo: todavía no ha recibido un solo gol en toda la Copa del Mundo.

España ha evolucionado su estilo de juego, combinando el tradicional control del balón con transiciones mucho más rápidas y verticales. Lamine Yamal atraviesa un torneo extraordinario, mientras que Mikel Oyarzabal se ha consolidado como el principal referente ofensivo gracias a su gran eficacia frente al arco.

La presencia de Rodri en el mediocampo continúa siendo el equilibrio perfecto entre recuperación y distribución.

Un derbi decidido por los pequeños detalles

Se espera un encuentro de enorme intensidad táctica. Portugal intentará controlar la posesión mediante Bruno Fernandes y Vitinha para limitar la influencia de Rodri y evitar que España imponga su ritmo de juego.

Por su parte, los españoles buscarán aprovechar la velocidad de Lamine Yamal y Nico Williams por las bandas para atacar los espacios que deje la defensa portuguesa, mientras Oyarzabal tratará de capitalizar cada oportunidad dentro del área.

La batalla en el centro del campo podría definir buena parte del desarrollo del encuentro.

Pronóstico Portugal vs España

Ambas selecciones cuentan con argumentos suficientes para avanzar, pero España llega mostrando un funcionamiento colectivo más sólido y una defensa prácticamente impenetrable.

Portugal posee el talento necesario para competir hasta el final, aunque la consistencia defensiva y la velocidad en transición de la Roja podrían inclinar la eliminatoria.

Pronóstico: España 2-1 Portugal.

Last modified: julio 5, 2026