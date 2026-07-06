Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 presentan un duelo cargado de historia y revancha. Estados Unidos buscará romper una sequía de más de dos décadas sin alcanzar los cuartos de final cuando reciba a Bélgica, precisamente una de las selecciones europeas que más dolores de cabeza le ha provocado en los Mundiales recientes.

El Lumen Field de Seattle será el escenario de un choque donde el anfitrión contará con el respaldo de su afición, mientras que los Diablos Rojos intentarán demostrar que su dramática clasificación fue el impulso que necesitaban para convertirse en un serio aspirante al título.

Estados Unidos quiere aprovechar la localía

La selección dirigida por Mauricio Pochettino llega con la confianza renovada tras una sólida victoria por 2-0 sobre Bosnia en los dieciseisavos de final. El conjunto estadounidense ha mostrado un crecimiento importante durante el torneo, destacando por su intensidad, presión alta y velocidad en las transiciones.

Sin embargo, el panorama no es completamente favorable. Folarin Balogun, una de las principales referencias ofensivas del equipo, no estará disponible tras ser expulsado en la ronda anterior, por lo que Ricardo Pepi asumirá la responsabilidad en el ataque acompañado por el talento de Christian Pulisic.

Además del reto deportivo, Estados Unidos intentará poner fin a una racha de 24 años sin alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Bélgica llega fortalecida tras una remontada épica

Los Diablos Rojos protagonizaron uno de los partidos más emocionantes del campeonato al remontar un 2-0 frente a Senegal para terminar imponiéndose 3-2 con un penal convertido en el minuto 125.

Ese triunfo no solo mantuvo con vida a Bélgica, sino que reforzó la confianza de un equipo que cuenta con futbolistas de enorme experiencia en este tipo de escenarios.

Kevin De Bruyne volverá a ser el encargado de dirigir el juego ofensivo, acompañado por Youri Tielemans en la creación y por la velocidad de Jérémy Doku para abastecer a Romelu Lukaku, quien buscará marcar diferencias en el área rival.

Un partido muy parejo

El desarrollo del encuentro promete ser intenso y muy físico. Estados Unidos intentará imponer un ritmo elevado desde el inicio, aprovechando el apoyo de su público y el posible desgaste acumulado por Bélgica tras disputar una prórroga en la ronda anterior.

Los europeos buscarán controlar el balón con De Bruyne y Tielemans para reducir la presión estadounidense y explotar la calidad individual de sus atacantes.

La eficacia en las áreas podría ser el factor decisivo en una eliminatoria que luce muy equilibrada.

Pronóstico Estados Unidos vs Bélgica

Aunque Bélgica cuenta con una plantilla de enorme jerarquía, el contexto favorece ligeramente al conjunto estadounidense. La localía, el desgaste físico acumulado por los belgas y el gran momento anímico del equipo de Mauricio Pochettino podrían inclinar la balanza.

Se espera un encuentro muy disputado, con oportunidades para ambos equipos y emociones hasta los minutos finales.

Pronóstico: Estados Unidos 2-1 Bélgica.

Last modified: julio 6, 2026