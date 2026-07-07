Francia vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 nos ofrecen una revancha de alto voltaje. Francia y Marruecos vuelven a encontrarse después de su recordado enfrentamiento en las semifinales de Qatar 2022, pero ahora con un boleto a las semifinales en juego.

El Gillette Stadium de Boston será el escenario donde los campeones del mundo intentarán mantener su dominio sobre los Leones del Atlas, mientras los africanos buscarán escribir un nuevo capítulo histórico eliminando a uno de los máximos candidatos al título.

Francia mantiene el paso perfecto

La selección dirigida por Didier Deschamps continúa demostrando por qué es una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial. Los galos llegan invictos tras encadenar cinco victorias consecutivas, con una ofensiva que ha marcado 13 goles y una defensa que también ha respondido en los momentos decisivos.

En los octavos de final, Francia superó 1-0 a Paraguay en un partido muy disputado, mostrando paciencia y oficio para romper uno de los bloques defensivos más sólidos del torneo.

Kylian Mbappé atraviesa un campeonato extraordinario. Con siete anotaciones, el delantero francés continúa acercándose a los registros históricos de las Copas del Mundo, acompañado por el desequilibrio constante de Ousmane Dembélé en las bandas.

Marruecos vuelve a desafiar a la élite

Los Leones del Atlas siguen consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato. El equipo marroquí acumula diez partidos consecutivos sin conocer la derrota y llega fortalecido tras eliminar a Países Bajos y vencer con autoridad 3-0 a Canadá en la ronda anterior.

La disciplina táctica continúa siendo el sello del conjunto africano, respaldado por una defensa muy organizada y una gran capacidad para competir en escenarios de máxima presión.

Sin embargo, Marruecos afrontará este compromiso con la importante ausencia de Ismael Saibari por lesión, obligando a Brahim Díaz a asumir un papel todavía más determinante en la generación ofensiva.

Mbappé contra la muralla marroquí

Uno de los grandes atractivos del partido será el duelo entre Kylian Mbappé y la defensa liderada por Achraf Hakimi, compañero y amigo del delantero francés fuera de la selección.

Francia buscará monopolizar la posesión y atacar constantemente por las bandas mediante Mbappé y Dembélé, mientras Marruecos intentará mantener su habitual bloque compacto para reducir espacios y aprovechar cualquier oportunidad de contragolpe.

Se espera un encuentro muy táctico, con pocas concesiones defensivas por parte de ambos equipos.

Pronóstico Francia vs Marruecos

Aunque Marruecos ha demostrado ser uno de los equipos más difíciles de vencer del torneo, Francia llega con una plantilla más profunda, mayor experiencia en este tipo de eliminatorias y un ataque capaz de resolver partidos muy cerrados.

Todo apunta a una eliminatoria de máxima intensidad que podría extenderse más allá de los 90 minutos.

Pronóstico: Francia 1-0 Marruecos (después de la prórroga).

Last modified: julio 7, 2026