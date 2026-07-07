Suiza vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡SUIZA DEJA FUERA A COLOMBIA DESDE EL PUNTO PENAL 🇨🇭🇨🇭🇨🇭!



Después de un cerrado empate 0-0 en 120 minutos, Suiza impuso condiciones desde los 11 pasos para eliminar a Colombia en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026.



Suiza se medirá a Argentina en los Cuartos de… pic.twitter.com/Y0dByx6VIn — Fulbox (@fulboxOficial) July 7, 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los cruces más equilibrados de la ronda. Colombia y Suiza se enfrentarán por un boleto a cuartos de final en un duelo donde el orden táctico, la disciplina defensiva y los pequeños detalles podrían marcar la diferencia.

El BC Place de Vancouver será el escenario de una eliminatoria que enfrenta a dos selecciones que han construido su éxito desde la solidez defensiva, aunque con estilos muy distintos en ataque.

Suiza atraviesa uno de sus mejores momentos

La selección dirigida por Murat Yakin llega con la confianza por las nubes después de eliminar a Argelia con un sólido triunfo por 2-0, resultado que le permitió conseguir tres victorias consecutivas en una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

El conjunto helvético se ha convertido en uno de los equipos más difíciles de vulnerar del torneo. Su bloque defensivo ha sido prácticamente infranqueable, especialmente durante las primeras mitades, donde acumula siete encuentros consecutivos sin recibir gol.

En ataque, el joven Johan Manzambi ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato con tres goles y dos asistencias, mientras que Granit Xhaka continúa siendo el cerebro del mediocampo.

Aunque Suiza presenta las bajas de Denis Zakaria y Luca Jáquez, mantiene una estructura táctica muy sólida.

Colombia quiere mantener su fortaleza defensiva

La Tricolor de Néstor Lorenzo también llega en un gran momento competitivo. El triunfo por 1-0 sobre Ghana significó su tercera portería imbatida consecutiva, consolidando una de las mejores defensas del torneo.

Sin embargo, el principal desafío colombiano sigue siendo la definición. A pesar de generar un elevado volumen de oportunidades, su eficacia frente al arco ha sido inferior a la esperada, obligando al equipo a ganar partidos con márgenes muy reducidos.

Las dudas físicas sobre Jhon Córdoba podrían modificar el planteamiento ofensivo, otorgando mayor protagonismo a James Rodríguez en la creación y a Luis Díaz y Jhon Arias en los ataques por las bandas.

Una batalla táctica en el mediocampo

El encuentro promete convertirse en un auténtico duelo de estrategia. Colombia intentará controlar la posesión y aprovechar la velocidad de Luis Díaz para romper el bloque defensivo suizo.

Por su parte, Suiza buscará imponer el ritmo con Granit Xhaka, presionando la salida colombiana y aprovechando cualquier espacio para golpear mediante rápidas transiciones ofensivas.

Con dos defensas tan sólidas, cualquier error o jugada a balón parado podría definir la eliminatoria.

Pronóstico Colombia vs Suiza

Todo apunta a uno de los partidos más cerrados de los octavos de final. Colombia cuenta con talento suficiente para competir de igual a igual, pero la consistencia defensiva mostrada por Suiza y su capacidad para aprovechar las pocas oportunidades que genera le otorgan una ligera ventaja.

Se espera un compromiso de pocas ocasiones y mucha intensidad táctica.

Pronóstico: Suiza 1-0 Colombia.

Last modified: julio 7, 2026