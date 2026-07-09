España vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 presentan uno de los enfrentamientos más atractivos del torneo. España, la mejor defensa de la Copa del Mundo, se mide a una Bélgica que atraviesa su mejor momento futbolístico y llega impulsada por una impresionante racha de partidos sin conocer la derrota.

El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario de un duelo entre dos selecciones que llegan en gran forma, con un boleto a las semifinales en juego.

España presume la defensa más sólida del torneo

La selección dirigida por Luis de la Fuente continúa consolidándose como una de las máximas favoritas al título. La Furia Roja avanzó a los cuartos de final tras superar por la mínima a Portugal, sumando además su sexta portería consecutiva sin recibir gol.

El equilibrio defensivo ha sido la principal fortaleza del conjunto español, respaldado por el control del balón y la capacidad para reducir al mínimo las oportunidades de sus rivales.

En ataque, Lamine Yamal se ha convertido en el futbolista más desequilibrante del equipo, mientras que Mikel Oyarzabal atraviesa un excelente momento goleador. La ausencia de Nico Williams obligará a España a modificar parte de su planteamiento ofensivo, aunque mantiene suficiente talento para generar peligro.

Bélgica llega con confianza tras eliminar al anfitrión

Después de un inicio irregular, los Diablos Rojos han elevado considerablemente su nivel durante las rondas de eliminación directa. En los octavos de final firmaron una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos, dejando una de las actuaciones más completas del campeonato.

Charles De Ketelaere fue la gran figura del encuentro con un doblete, mientras Kevin De Bruyne volvió a demostrar su importancia en la construcción ofensiva del equipo.

No obstante, Bélgica afrontará este compromiso con una baja sensible: Amadou Onana no estará disponible por lesión, situación que obligará a Rudi García a reorganizar el mediocampo para mantener el equilibrio frente a una selección tan dominante con la posesión como España.

Un duelo táctico de alto nivel

El partido promete convertirse en una batalla estratégica desde el primer minuto. España buscará monopolizar el balón con Rodri como eje del mediocampo y aprovechar la velocidad de Lamine Yamal para romper el bloque defensivo belga.

Por su parte, Bélgica intentará explotar la creatividad de Kevin De Bruyne y la movilidad de Charles De Ketelaere para encontrar espacios entre líneas y castigar cualquier desajuste de la defensa española.

La capacidad para imponer el ritmo del juego será uno de los factores decisivos de la eliminatoria.

Pronóstico España vs Bélgica

Aunque Bélgica atraviesa un gran momento y llega con mucha confianza, España ha mostrado una regularidad superior durante todo el torneo. Su extraordinaria organización defensiva y su dominio colectivo le otorgan una ligera ventaja en una eliminatoria que promete ser muy cerrada.

Se espera un compromiso con pocas oportunidades claras y decidido por detalles.

Pronóstico: España 1-0 Bélgica.

Last modified: julio 9, 2026